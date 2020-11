Le PDG de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud. . / EPA / GUILLAUME HORCAJUELO / Archives

Madrid, 25 novembre. . .- L’Olympique de Marseille a utilisé ses bâtiments académiques pour accueillir 50 femmes victimes de violences de genre et leurs enfants pendant la pandémie, dans une initiative qui reflète la responsabilité que le football peut avoir dans la société, selon son PDG, Jacques-Henri Eyraud.

“Le genre d’histoires qu’ils ont partagé avec moi a totalement changé ma façon de voir mon rôle, c’était déchirant, et c’est là que nous avons décidé d’intensifier notre action”, a déclaré le chef de l’équipe de France au forum virtuel World Football Summit, qui célèbre ce mercredi son troisième jour, coïncidant avec la journée internationale contre la violence sexiste.

Pour Eyraud, “le moment est peut-être venu pour le football d’accepter qu’il puisse jouer un rôle de leader, non seulement parce que c’est la bonne chose à faire, mais parce qu’il est intelligent de faire plus que des actes de charité et de contribuer à faire partie de la solution” .

“Le football a vécu dans une bulle, où il n’a pas été trop remis en question. Peut-être que le covid-19 nous a permis de nous remettre en question et de mieux comprendre quel rôle nous pouvons vraiment jouer. Je pense que c’est devenu la responsabilité de nos vies. et le football ne peut pas être une exception, le football peut en fait être un leader », a-t-il déclaré.

Lors de son discours lors d’une table ronde sur la réinvention de l’industrie du football, Jacques-Henri Eyraud a déclaré qu’en dépit d’être un sport universel, «le football n’a pas une bonne image» et que son amélioration devrait figurer en priorité après ce qui a été appris. pendant la pandémie actuelle.

“Dans un club comme Marseille, des dizaines de milliers de supporters s’attendent à ce que nous gagnions surtout sur le terrain, mais je vois notre responsabilité en dehors du terrain aussi importante que notre désir de gagner. C’est quelque chose que nous allons maintenant appliquer à tout. ce que nous faisons parce que c’est notre responsabilité », a déclaré le PDG de l’Olympique de Marseille.