Omar Nilk Peña a disparu le 5 décembre alors qu’il travaillait à livrer de la nourriture pour gagner de l’argent pour sa famille (Photo: Facebook Jaime Domínguez)

Depuis le 5 décembre dernier Omar Nilk Peña Cordero, qui a travaillé comme Un livreur d’Uber Eats porté disparu à Mexico. Près d’une semaine plus tard, les autorités l’ont retrouvé mort dans l’État de Morelos.

Son corps était situé sur une propriété de la municipalité d’Atlatlahucan, dans la zone frontalière de Morelos et de l’État du Mexique. Après sa découverte, il a été transféré au service médico-légal de Cuautla, Morelos, où il a été identifié par ses proches.

C’est le personnel des services d’experts de la zone est du bureau du procureur général de Morelos qui a informé le plus proche parent de la conclusion.

Omar Peña avait 39 ans, a été vu pour la dernière fois dimanche dernier dans le quartier d’El Rosal, le bureau du maire de Magdalena Contreras alors qu’il se rendait au travail à partir de ce jour ses proches le recherchaient dans l’espoir de le retrouver vivant.

Ses proches ont soulevé le certificat de disparition (Photo: Facebook Jaime Domínguez)

Dans le bulletin de recherche portant le numéro de dossier AYO / 4018/2020, fourni par le bureau du procureur général de Mexico (FGJ-CDMX), ils soulignent qu’avant sa disparition, il était à bord de sa moto orange Italika 150 Sport. et avec des plaques 9T1TS CDMX.

Jaime Peña Cordero, frère de la victime, Il a confirmé à Milenio que les autorités du Semefo de Morelos les avaient contactés pour les informer qu’ils avaient trouvé quelqu’un avec des caractéristiques similaires à celles d’Omar, comme une veste noire avec un chapeau, un jean bleu et des bottes marron.

«Quelqu’un nous a dit qu’il avait trouvé une personne similaire avec les mêmes caractéristiques ici à Cuautla. Nous sommes venus hier soir et oui, oui, c’est mon frère. C’était une personne très calme qui n’était jamais en retard à la maison et qui ne faisait pas la fête. Omar Il avait deux enfants et cherchait un autre revenu en raison de la pandémie, parce que dans son travail, ils ne le soutenaient qu’avec une certaine partie du salaire. Il travaillait dans une société audiovisuelle, mais comme il payait la moto, il est allé travailler chez Uber Eats, où il était depuis environ un mois », a-t-il déclaré à l’agence.

Il s’est souvenu que le jour où il a disparu Omar a quitté sa maison vers midi. Il a pris son vélo pour commencer à prendre les commandes, cependant, Contrairement aux autres jours, cette fois, il n’a pas maintenu une communication continue avec ses enfants et sa femme, à qui il faisait des commentaires dans quelle partie de la ville il livrait de la nourriture.

Les autorités ont interrogé les proches s’il n’était pas parti avec une autre femme ou s’il avait quitté la maison en colère (Photo: Spécial)

Cette situation les a mis en alerte depuis quand ils essayaient de composer son téléphone, il semblait éteint et il l’avait toujours allumé, soit pour communiquer avec eux, soit pour faire des courses. Arrivé à 21 h 00, heure à laquelle il rentrait habituellement chez lui pour être avec sa famille, il ne s’est pas présenté.

«Il était neuf heures du soir et il n’est pas venu. Une heure plus tard, un autre frère et mon neveu sont sortis en motocyclette pour le chercher dans les endroits où ils savaient que c’était plus ou moins l’itinéraire qu’il avait parcouru, mais ils n’ont pas eu de nouvelles. Cette nuit nous nous sommes consacrés à le chercher et nous ne l’avons pas trouvé, jusqu’à dimanche matin, nous sommes allés au ministère public », a-t-il souligné.

Il a dit pour Milenio, qu’en élevant le certificat de disparition les agents ont demandé si Omar n’avait pas fait la fête, avec une autre femme, ou simplement quitté la maison quand il était en colère, à quoi il a répondu qu’il était très proche de ses enfants et qu’il ne ferait pas quelque chose comme ça.

Bien qu’on leur ait dit qu’ils allaient poursuivre l’affaire, 72 heures se sont écoulées et ils leur ont seulement dit qu’ils le voyaient, cependant, ils n’ont envoyé qu’un e-mail à l’entreprise.

Semefo a alerté sa famille après avoir trouvé un corps avec ses caractéristiques (Photo: Facebook Jaime Domínguez)

«Tout ce qu’ils ont fait, c’est d’envoyer un e-mail à Uber Eats pour lui demander le dernier emplacement de mon frère. Puis les jours ont passé, nous avons demandé s’ils avaient déjà cette information et ils ont dit non. De là, nous sommes allés au bureau du procureur d’Azcapotzalco et ils nous ont dit qu’ils avaient là les outils pour nous aider, mais que l’affaire n’était pas avec eux et qu’ils ont dû attendre qu’ils leur soient envoyés », a-t-il souligné.

Malheureusement, ce n’était pas le seul revers qu’ils ont eu en essayant de localiser son frère. Je me suis souvenu que Uber Eats n’a pas répondu à l’accusation qui avait été le dernier emplacement d’OmarPar conséquent, les autorités en charge de la recherche leur ont finalement donné l’e-mail de l’entreprise afin qu’ils puissent, en tant que famille, contacter directement l’entreprise et se renseigner sur leur localisation.

En ne recevant pas de réponse claire, Jaime s’est rendu dans les bureaux d’Uber où il s’est vu refuser l’entrée malgré un document signé par l’accusation pour obtenir des informations. C’est jusqu’à ce qu’il commence à diffuser en direct revendiquant la situation qu’ils l’ont écouté. Au bout de 10 minutes, ils l’ont appelé pour lui demander de supprimer la vidéo et ont simultanément envoyé les informations demandées.

Comme si cela ne suffisait pas, la famille a dû endurer tous les jours où Omar avait disparu, faux messages de profil demandant des récompenses en échange d’informations de localisation présumées. Ce n’est que lorsque quelqu’un de Semefo les a contactés qu’ils ont dû se rendre à Morelos pour vérifier que le corps appartenait à Omar.

