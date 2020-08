Les responsables du sud de la Louisiane craignaient une onde de tempête « insurvable » de l’ouragan Laura, mais ont découvert jeudi que le mur d’eau potentiellement mortel semblait être moins que prévu lorsque la tempête de catégorie 4 est arrivée à terre.

L’ouragan Laura devait entraîner une onde de tempête de 20 pieds dans la paroisse de Cameron, et des eaux de crue étaient attendues jusqu’à 40 miles à l’intérieur des terres. Ces estimations ont incité le National Hurricane Center à émettre un avis plus tôt cette semaine pour avertir d’une « onde de tempête insurvable avec de grandes vagues destructrices ».

Cependant, là où la tempête a touché terre dans la paroisse de Cameron, la surtension a culminé à environ 9 pieds, selon les premiers rapports. Ce niveau d’onde de tempête est considéré comme potentiellement mortel, car de gros objets tels que des voitures commencent à flotter et les niveaux d’eau atteignent le sommet des bâtiments d’un étage. Mais ce n’était pas le niveau projeté.

Le gouverneur John Bel Edwards a déclaré jeudi matin que l’État avait «pris une pause» suite à une onde de tempête.

Jamie Rhome, spécialiste des ondes de tempête du National Hurricane Center, a toutefois déclaré à USA TODAY que «l’analyse initiale du centre indique que (la vague) était aussi grave qu’on le craignait dans la paroisse de Cameron». La lecture inférieure de 9 pieds peut avoir été du côté extrême ouest de la paroisse, pas du côté est, où la surtension était plus élevée, a déclaré Rhome.

« Nous n’avons aucune observation, il est donc prématuré de dire que la montée était de ‘x’ pieds », a-t-il déclaré. «Notre analyse de modèle« rétrospective »suggère que la prévision de 10-20 pieds (surtension) a été vérifiée, mais à l’est de Cameron, en Louisiane.»

L’onde de tempête de Laura a toujours dépassé le filigrane de tous les temps dans la paroisse de Cameron, a déclaré Ryan Truchelut, co-fondateur et météorologue en chef de WeatherTiger.

Dans la paroisse d’Iberia, plus à l’est du centre de Laura, où l’onde de tempête devrait atteindre 9 pieds, les responsables locaux ont déclaré que des évaluations préliminaires suggèrent environ trois pieds d’onde de tempête à Delcambre et dans le port d’Iberia.

«Nous sommes très chanceux que l’onde de tempête n’ait pas été ce qui était prévu», a déclaré Katherin Breaux, le directeur des affaires publiques du bureau du shérif de la paroisse d’Iberia.

L’onde de tempête a peut-être atteint 20 pieds dans une zone marécageuse plus rurale et inhabitée le long de la côte de la Louisiane, près de l’arrivée à terre, a déclaré Trucheult. Le service météorologique national enverra des équipes pour évaluer ce que l’onde de tempête aurait pu être, mais d’ici là, une onde plus importante ne peut être exclue.

«À l’est de Cameron, là où se trouvait le mur est, il n’y a pas d’observation là-bas», a-t-il déclaré. « Il y a une jauge à Cameron et dans la baie Vermilion, mais pas beaucoup entre les deux, et c’est juste dans la section où les vents les plus forts du sud au nord arrivaient. »

Cette zone est principalement constituée de marais et de villes rurales, c’est pourquoi il y a moins de dispositifs de signalement. Et lorsque les équipes du service météorologique évalueront la zone, il y aura moins de structures pour vérifier les signes d’onde de tempête.

Il y a quelques raisons pour lesquelles l’onde de tempête était probablement plus faible que prévu, a déclaré Truchelut.

D’une part, les modèles de tempête prennent en compte de nombreux facteurs, tels que la topographie et le champ de vent. À partir de là, le pire scénario le plus raisonnable est présenté pour donner aux gens une idée de ce qui pourrait arriver, et une gamme de ce scénario pour une onde de tempête est présentée, a déclaré Truchelut.

Un autre facteur était le flux du vent. Le centre de l’ouragan Laura est venu de Cameron, en Louisiane, juste au-dessus du lac Charles. Le flux de vent prédominant de la tempête était d’est en ouest, créant des vents dommageables mais ne poussant pas l’eau vers le haut de la rivière Calcasieu, a déclaré Truchelut.

«La piste de Lake Charles était horrible pour le vent, mais ce n’était pas une piste qui a entraîné une onde de tempête vers le lac Charles», a-t-il déclaré.

