MEXICO CITY, 09 JANVIER 2021.- Un incendie a été enregistré dans le centre de contrôle du métro situé rue Delicias aux premières heures de ce samedi. Les premiers rapports indiquent la mort d’une personne. Il a également été signalé que le service a été suspendu sur les lignes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du métro. PHOTO: ESPECIAL / CUARTOSCURO.COM

Un court-circuit dans la zone du régulateur a provoqué une forte incendie au siège des installations du poste central de contrôle du système de transport collectif Mètre (STCM), quoi a laissé un policier mort et plus de 30 personnes en état d’ébriété.

L’incident s’est produit dans un immeuble situé sur la rue Delicias, dans le quartier Centro de Mexico, où plusieurs personnes ont été piégées qui ont raconté les moments d’angoisse qu’elles ont vécus pendant le temps qu’il a fallu pour les sauver.

Selon une vidéo diffusée par les personnes touchées et reprise par TV Azteca, on peut voir l’immense colonne de fumée, entendre les sirènes des services d’urgence arriver sur les lieux et le témoignages de personnes piégées sur le toit de l’immeuble.

La personne qui a enregistré la vidéo a documenté qu’elle ne savait pas pourquoi l’incendie s’était produit et à quel point il était difficile de respirer au milieu de la tragédie.

«Nous sommes toujours coincés sur le toit. Il est difficile de respirer, c’est très difficile, on évacue et on se retrouve sur le toit. Il y a de la fumée à tout ce qu’il donne et il est difficile de respirer “, a commenté l’homme qui a enregistré la vidéo

“Nos yeux nous pleurent tous et nous ne savons pas ce qui se passe, seule l’alarme incendie s’est déclenchée”, décrit l’un des nombreux touchés par l’incendie dans les bureaux du métro.

«Nous espérons que le sauvetage viendra bientôt, car nous avons beaucoup de monde sur le toit», a-t-il conclu.

Le secrétaire à la gestion globale des risques et à la protection civile a signalé que l’incendie s’était produit en raison du déversement d’hydrocarbures dans quatre transformateurs situés au premier étage, Ceux-ci alimentent les lignes 2 et 4 du métro SCT.

L’incendie s’est déclaré vers 05h00 du matin de ce samedi au siège de la STCM, où les pompiers et les ambulanciers sont arrivés pour aider ceux qui se trouvaient à l’intérieur du bâtiment, où il y avait encore des personnes piégées aux étages 4 et 5.

L’incident a été enregistré dans les bureaux situés rue Delicias, Colonia Centro. Depuis le début, la présence de personnes piégées sur le toit.

La chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum, s’est rendue dans la zone touchée, où elle a signalé que le feu a déjà été complètement éteint, 30 personnes ont été empoisonnées par la fumée et tous ceux qui étaient dans le bâtiment ont été secourus.

Il a souligné que la reprise du service pourrait prendre plus de temps. “Certaines lignes ne pourront pas entrer en service aujourd’hui, mais nous verrons combien”, a-t-il déclaré à Noticieros Televisa.

Les agents de SSC_CDMX soutiennent les utilisateurs de MetroCDMX, en raison de la suspension du métro

Compte tenu de l’impossibilité de reprendre le service sur les lignes susmentionnées, le réseau de transport de passagers (RTP) a déjà mis en place un réseau de service gratuit comme support.

Les camions transféreront les utilisateurs du métro sur la ligne 1 de Pantitlán à Observatorio; sur la ligne 2 de Taxqueña à Toreo; sur la ligne 3 de l’Université à Indios Vedes; sur la ligne 4 de Martín Carrera à Santa Anita; de la ligne 5 de Politécnico à Pantitlán et de la ligne 6 d’El Rosario à Martín Carrera.

Les circuits fonctionnent gratuitement et dans les deux sens, pour lesquels ils recommandent de prendre des précautions contre l’impossibilité de se déplacer. Il est important de préciser que «la montée et la descente se font aux stations de métro».

Le Secrétariat à la sécurité des citoyens de Mexico a indiqué qu’il collaborait déjà au transfert de plusieurs utilisateurs du métro, qui ont dû être emmenés en patrouille pour éviter de perdre plus de temps.