On prévoit des formes de La Niña et des ouragans et des incendies de forêt pires La Niña est l’homologue froid d’El Niño Le phénomène modifie les conditions météorologiques dans le monde

La Niña 2020. Ce qui manquait dans ce 2020 de coronavirus, d’ouragans et d’incendies de forêt … La Niña est de retour et «promet» d’être plus implacable que jamais.

Bien qu’il ne soit pas courant que le phénomène connu sous le nom de La Niña se produise pendant deux hivers consécutifs, il a dû revenir en 2020 pour «faire son truc».

Cela a été confirmé jeudi par des météorologues de la National Atmosphere and Ocean Administration (NOAA, pour son acronyme en anglais), qui ont rapporté que La Niña s’est formée et durera plusieurs mois, selon l’agence de presse The Associated Press.

Selon USA Today, La Niña pourrait donner un coup de fouet supplémentaire à la saison des ouragans déjà active dans l’Atlantique, ainsi que prolonger la saison désastreuse des feux de forêt dans l’ouest.

La Niña est le pendant froid d’El Niño et est un refroidissement naturel des eaux du Pacifique, qui modifie les conditions météorologiques sur toute la planète.

Il crée généralement des conditions plus sèches dans le sud des États-Unis et plus pluvieux dans le nord-ouest du Pacifique et l’ouest du Canada.

L’Indonésie, les Philippines, le nord-est de l’Amérique du Sud et l’Afrique du Sud connaissent souvent plus de précipitations.

La Niña de l’année dernière a été exceptionnellement brève, de novembre à février.

Celui de cette année devrait durer plus longtemps, jusqu’à la fin de l’hiver.

Mais Mike Halpert, directeur adjoint du Center for Climate Predictions de la NOAA, a déclaré qu’il serait presque certainement faible.

L’économiste agricole de l’Université Texas A&M Bruce McCarl a déclaré que La Niña est souvent mauvaise pour le Texas et la région environnante.

La production américaine de la plupart des cultures – à l’exception du maïs – diminue généralement pendant les années La Niña, dit McCarl.

Filed Under: La Niña 2020