Deux jours à partir de décès de l’homme d’affaires Jaime Camil Garza, qui a choqué diverses personnalités du monde du divertissement et des affaires, est maintenant le fonctionnaire Sergio Mayer Bretón, qui a publié des images montrant les cendres de l’homme d’affaires et du père de sa femme, l’actrice Issabela Camil. Et est-ce que le député a publié sur son compte Instagram une série de photos dans lesquelles il a écrit une courte note en bas: «Pas de mots».

Dans la photo partagée par l’acteur également vous pouvez voir une image où l’homme d’affaires semble sauter d’un plongée dans le ciel, photographie imprimée placée derrière l’urne qui protège les restes incinérés de l’homme d’affaires, qui était l’un des plus riches du Mexique.

Il y a aussi une feuille de papier où il est écrit “Nous t’aimons Dada” flanqué de quatre cœurs. L’ancien membre du groupe Garibaldi a raconté comment c’était sa fille Victoria qui avait dit au revoir à son grand-père avec des compositions florales, des bougies et des photos de famille. «Votre grand héritage plein d’amour et de générosité est porté dans le cœur des plus innocents” a écrit.

L’autel où il a déposé les cendres est orné de fleurs et de photos de famille (Photo: Instagram @sergiomayerb)

Pour sa part, pour son propre compte, la petite Victoria Mayer a partagé une photo récente de l’homme d’affaires à côté d’elle et a écrit en bas “Dada, je t’aime et tu me manques beaucoup”

Avant la publication de Sergio où vous pouvez voir l’urne avec les cendres, il y a eu de nombreux commentaires d’internautes, parmi lesquels plusieurs ont assuré qu’il s’agissait d’un manque de respect pour la famille et les proches du défunt.

“Quel manque de respect, il n’y avait pas besoin de la photo, la famille toujours aussi discrète, il faut suivre leur exemple et respecter leur douleur”, “C’est quelque chose de si intime pour une famille, ne montre pas de perte. Le respect est un mot que tu ne connais pas“Et” Mieux sans photos “étaient quelques messages qui sont apparus dans sa boîte de commentaires.

Little Victoria a déclaré que son grand-père lui manquait “beaucoup” (Photo: Instagram @sergiomayerb)

De son côté, le président de la Commission Culture et Cinématographie a également partagé une photo d’il y a quelques années où le père de l’acteur Jaime Camil est étreint, sur le pied de qui il a écrit «Forever Dada». Ce dimanche, l’homme politique a été le premier de la famille à se prononcer sur le décès de l’homme d’affaires et était également en charge de maintenir l’état de santé communiqué jusqu’au moment de sa mort dans un hôpital de Santa Fe, à Mexico, où Il a été transféré d’Acapulco après avoir souffert d’une septicémie sévère.

“Enfin, l’un des hommes les plus amicaux, les plus aimants et les plus charismatiques du Mexique part. Merci cher Jaime pour ton affection, ton amour et tes conseils, je te porte toujours dans mon cœur», A-t-il écrit sur Twitter pour confirmer le décès, mais il a également été critiqué par certains utilisateurs pour votre choix d’utiliser le mot “Enfin”, qui a été interprétée comme une expression de soulagement.

Mayer est marié à Issabela Camil, à qui le défunt homme d’affaires a donné son nom de famille après avoir épousé sa mère Tony Starr. En raison de la relation étroite avec Camil Garza, Issabela, de son vrai nom Erika Ellice Stroes Starr, il le considérait comme son père et, par conséquent, la relation de l’homme d’affaires avec Mayer était celle d’un beau-père avec son gendre.

Avec une photographie récente, la fille du député a dit au revoir à son «Dada» sur son compte Instagram (Photo: Instagram @sergiomayerb)

Bien que ce lundi Jaime Camil junior a partagé dans ses histoires Instagram une photo de son père sans aucun texte ni message d’adieuCe mardi, il a dit au revoir à «son héros».

«Il savait être un véritable ami et il était toujours à la recherche du bon côté de la vie et des situations. C’était un farceur invétéré! Des blagues bonnes et pratiques, ou tu as compris son humour ou pas. Il n’y avait pas de demi-mesure, et si vous n’aimiez pas son humour, il se souciait d’un demi-concombre. C’était un salaud à part entière, avec une personnalité titanique et imparable et une grâce incomparable, quel putain de beau! J’aurais aimé avoir un petit pourcentage de son «débonnaire» et de sa «joie de vivre» », a-t-il exprimé.

