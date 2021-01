KABOUL (AP) – Plus de 300 000 enfants sont confrontés à des conditions hivernales glaciales dans l’Afghanistan déchiré par la guerre, qui pourraient entraîner la maladie et la mort sans vêtements d’hiver et chauffage adéquat, a déclaré jeudi une organisation humanitaire.

Le conflit militaire du pays a détruit des maisons et contraint des milliers d’enfants à se réfugier dans des camps de sans-abri. Là, ils courent le risque non seulement de mourir de faim et de maladies, y compris le COVID-19, mais aussi de mourir des températures glaciales.

Les premières chutes de neige dans le nord du pays ont eu un impact particulièrement grave sur les enfants, a déclaré jeudi Chris Nyamandi, directeur de Save the Children pour l’Afghanistan dans un communiqué.

“Les enfants les plus vulnérables sont ceux dont les écoles ont fermé en raison de la détérioration des conditions hivernales”, a-t-il expliqué. “Leurs familles n’ont pas d’argent pour acheter des vêtements chauds. Au lieu de cela, ils sont obligés de se blottir chez eux pour échapper au froid.” .

Les écoles sont fermées jusqu’en mars dans les régions les plus froides de l’Afghanistan, où les températures peuvent descendre jusqu’à -27 degrés Celsius (-16 degrés Fahrenheit).

Save the Children a livré des kits d’hiver à plus de 100 000 familles dans 12 des 34 provinces afghanes. Les forfaits comprennent du carburant et un radiateur, des couvertures et des vêtements d’hiver pour enfants tels que des manteaux, des chaussettes, des chaussures et des chapeaux.

«La situation est désastreuse pour les enfants qui sont contraints de vivre dans des camps dans des endroits comme la province de Balkh. Dans cette province du nord, il fait déjà très froid, avec des températures nocturnes aussi basses que -10. Mais il fera beaucoup plus froid avant mars “, a déclaré Nyamandi.” Pour des milliers d’enfants, l’hiver afghan est une période de survie. “

La violence dans le pays s’est intensifiée malgré les négociations des talibans et du gouvernement afghan au Qatar pour conclure un accord de paix qui pourrait mettre fin à des décennies de guerre.

Un rapport de Save the Children publié jeudi cite Rohina, 12 ans, qui vit dans un camp pour personnes qui ont dû fuir leurs maisons à Balkh. Allez aux cours communautaires parrainés par Save the Children.

“Nous sommes pauvres et nous vivons à ciel ouvert”, dit-il. “Mes frères et moi ne pouvons pas dormir la nuit à cause du froid. Comment peut-on apprendre ainsi?”

Dans un camp du nord de la capitale, Kaboul, il y a plus de 700 familles, la plupart déplacées par la violence dans leurs villes d’origine. Eux et d’autres familles chauffent et cuisinent en brûlant les déchets autour d’eux.

“Il fait froid la nuit, froid le matin, nous n’avons pas de bois, nous n’avons pas de charbon”, a déclaré Mohammad Dad, 10 ans, qui vit dans la colonie. “Nous n’avons pas de couvertures et nous brûlons du plastique pour rester au chaud.”

La grand-mère de Mohammad, Raihan, 50 ans, vit avec sept membres de la famille de son fils dans le camp. Il dit que brûler ces plastiques est peu utile.

“Les enfants sont malades, ils toussent du jour au lendemain”, a-t-il ajouté.