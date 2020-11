01/01/1970 Une mère nourrit son fils souffrant de malnutrition au Burkina Faso POLITICA AFRICA BURKINA INTERNATIONAL FASO © UNICEF / JADWIGA FIGULA

MADRID, 17 ANS (EUROPA PRESS)

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a déploré aujourd’hui que “la faim est une atrocité dans un monde d’abondance” comme celui dans lequel nous vivons, après avoir souligné le rôle “important” que joue la sécurité alimentaire dans la consolidation de la paix dans le monde, car “la nourriture est la paix”.

Lors d’une conférence avec le conseil exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM), Guterres a indiqué qu ‘”un estomac vide est un énorme trou dans le cœur d’une société” après avoir salué le travail du programme qui fournit de la nourriture “dans des lieux” plus éloigné, dans les situations les plus dangereuses, dans les contextes les plus difficiles », avec« un engagement, une générosité et une compétence énormes ».

Pour Guterres, le PAM donne non seulement “l’espoir” en aidant les gens à répondre à leurs besoins immédiats en nourriture et en nutrition, mais aussi “en permettant aux gens de changer leur vie”.

En ce sens, il a souligné qu’en vertu de la décision de décerner le prix Nobel de la paix au PAM cette année, le message important selon lequel “la nourriture est la paix” est recueilli, ce dont il a exprimé sa satisfaction, compte tenu de la reconnaissance du travail “absolument exceptionnel” du programme.

«Vous êtes des messagers de la paix, si essentiels pour notre cessez-le-feu mondial», a souligné le plus haut représentant de l’ONU, qui a également rappelé l’impact que la pandémie COVID-19 a eu sur l’aggravation de la sécurité alimentaire monde. Guterres a souligné que “la faim augmente à nouveau” et que “la famine menace à nouveau plusieurs pays”.

Les chiffres du PAM révèlent que 690 millions de personnes n’ont pas assez à manger, dont 130 millions risquent d’être au bord de la famine d’ici la fin de l’année, ce qui est “totalement inacceptable” pour Guterres.

Malgré le travail du PAM, le Haut Représentant a souligné le déficit de financement “énorme” du programme, qui s’est élevé à environ 5 milliards de dollars, et a donc lancé un appel à la communauté internationale pour y remédier, ainsi que pour qu’un ensemble de mesures de sauvetage massives soit adopté pour les personnes et les pays les plus vulnérables.

Enfin, Guterres s’est engagé à «des systèmes alimentaires qui fournissent des moyens de subsistance décents et sûrs», qui seront «essentiels» pour une reprise «durable et inclusive» des ravages causés par la crise sanitaire des coronavirus.