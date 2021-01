À seulement onze jours du déjà inévitable départ déshonorant de Donald Trump de la Maison Blanche, le nouveau cabinet biden se prépare alors que la révolte provoque un effet domino avec des démissions et un débat sur la fin incertaine de l’ère Trump.

Le président élu encore a déjà confirmé hier après-midi qu’il n’assisterait pas à la Reprise de Joe Biden. Pendant ce temps, le président élu tente de réduire les tensions dans la vie politique avec le ferme intérêt de montrer au monde, après l’ère Trump et l’assaut du Capitole, que la démocratie américaine reste ferme et forte.

Restrictions sur le serment Biden

Il coronavirus Cela limitera également l’acte de l’inauguration de Biden. Bien qu’il prêtera serment en plein air, comme cela se fait habituellement, et qu’il aura sa famille et ses amis comme témoins, On n’attend pas des milliers de personnes présentes à l’événement, encore moins de longues files d’attente formées depuis l’aube pour entrer dans l’esplanade ouest du Capitole, site de l’événement, qui en tout cas maintiendra un protocole strict en vigueur pendant des décennies.

Bien que la santé et la sécurité du prochain 46 Président américainComme celle de sa vice-présidente, Kamala Harris, et de leurs familles, elles seront la priorité de l’acte, et la tradition d’implication des Américains ne sera pas perdue.

Le président américain toujours, Donald Trump, a finalement condamné l’attaque de la capitale et a reconnu sa défaite électorale face à l’augmentation des voix appelant à son incapacité.

Départ déshonorant

Comme Diario16 l’a annoncé hier, Trump tente d’éviter une sortie encore plus déshonorante de la Maison Blanche. Pendant ce temps, les démocrates ont diffusé, à travers les réseaux sociaux et de toutes les manières possibles, un projet de manifeste de “destitution” pour évincer immédiatement le président.

Onze jours seulement pour le président sortant, Donald Trump, quitte officiellement la Maison Blanche, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, pourrait lancer un processus de destitution si Pence et l’exécutif n’agissent pas.

