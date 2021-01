Opération Chapultepec: du personnel médical du Chiapas, Durango et Veracruz renforcera la lutte contre le COVID-19 au CDMX et à Edomex (Photo: IMSS)

Personnel médical et infirmier de Chiapas, Durango et Veracruz s’est rendu à Mexico pour renforcer l’opération Chapultepec, promue par l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) pour garantir la prise en charge des patients atteints de COVID-19.

Le vendredi 8 janvier 2021, un total de 27 agents de santé représentant Sud Veracruz, 19 de l’état du Chiapas et un contingent de 13 travailleurs de la zone de soins infirmiers de Durango, dans le but de soutenir l’urgence sanitaire due au COVID-19 dans les hôpitaux de Mexico et de la région métropolitaine de la vallée du Mexique.

L’Opération Chapultepec a été convoquée par le directeur général de l’IMSS, Zoé Robledo, afin que les personnels de santé du reste du pays qui étaient dans des conditions puissent se rendre à renforcer les équipes d’intervention COVID.

Plus de 600 agents de santé se sont joints à l’appel du directeur général, qui en décembre, ils ont commencé à quitter presque tous les États du pays où le taux d’infections au COVID-19 et d’occupation des hôpitaux est inférieur à 50 pour cent.

Opération Chapultepec: du personnel médical du Chiapas, Durango et Veracruz renforcera la lutte contre le COVID-19 au CDMX et à Edomex (Photo: IMSS)

Le directeur général de l’IMSS a indiqué à la mi-décembre 2020 que plus de 600 médecins et infirmières du pays se joindraient à l’opération Chapultepec pour unesoutiennent leurs collègues dans le «dernier jalon» de la pandémie à Mexico, dans l’État du Mexique et en Basse-Californie.

“L’opération Chapultepec est pour nous un appel à la solidarité de notre personnel, en particulier les médecins, médecins, infirmières et infirmiers pour nous aider là où nous en avons le plus besoin”, a déclaré le chef de l’IMSS lors de la conférence du matin du président Andrés Manuel López Obrador.

Le fonctionnaire a ajouté que ceux qui ont adhéré volontairement à l’opération Chapultepec recevront des incitations institutionnelles telles que: Commission COVID, COVID Guard et notes de mérite.

Le directeur général de l’IMSS a souligné que le personnel médical et infirmier provient de diverses entités, déclare que le taux d’occupation des hôpitaux est inférieur à 80% et a assuré que A aucun moment les soins médicaux ne seront négligés dans ces régions.

«Le geste qu’ils doivent quitter leur État, beaucoup d’entre eux pourraient dire: à ma place, la situation de la pandémie diminue et peut-être qu’ils n’ont pas les niveaux d’intensité que l’on connaît actuellement dans les hôpitaux, et ils sont venir à cela, aider, s’éloigner de leurs familles », a-t-il commenté.

Le titulaire de la sécurité sociale a expliqué que L’opération Chapultepec tire son nom d’un événement historique, où le 4 décembre 1914, Emiliano Zapata et Pancho Villa se sont réunis à Mexico pour consolider l’alliance entre l’Armée de libération du Sud et la Division du Nord.

Opération Chapultepec: du personnel médical du Chiapas, Durango et Veracruz renforcera la lutte contre le COVID-19 au CDMX et à Edomex (Photo: IMSS)

Fin décembre 2020, Le deuxième jour de vaccination contre le coronavirus a commencé à donner la priorité à l’application de l’antidote au personnel médical de l’opération Chapultepec.

«Dans les véhicules du @RTP_CiudadDeMex, les premiers médecins, médecins, infirmières et infirmiers de l ‘# Opération Chapultepec sont déjà en route pour recevoir le # VacunaCOVID19 Le travail coordonné se poursuit. Merci @Claudiashein pour le transport! », A publié Zoé Robledo, directrice générale de l’IMSS, sur son compte Twitter.

PLUS SUR CE SUJET:

À 1000 km de chez nous: l’opération Chapultepec est l’engagement du gouvernement AMLO à lutter contre le COVID-19

«Pour sauver des vies»: López Obrador a appelé les médecins d’autres États à aider volontairement le CDMX

Opération Chapultepec: les vidéos émouvantes de l’arrivée du personnel médical au CDMX pour soigner les cas de COVID-19