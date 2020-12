La directrice générale de l’IMSS, Zoé Robledo, a annoncé que l’opération Chapultepec arriverait également en Basse-Californie (Vidéo: Twitter @ zoerobledo)

Zoé Robledo Aburto, PDG de Institut national de la sécurité sociale (IMSS), a rapporté ce jeudi que le “L’opération Chapultepec” arrivera en Basse Californie, l’un des cinq États qui est allumé au feu rouge en raison d’un coronavirus.

A travers une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux, le responsable a souligné que ce La décision a été prise en raison de l’augmentation du nombre de personnes infectées par le virus SRAS-CoV-2.

Compte tenu de l’augmentation des cas de COVID-19 là-bas en Basse Californie, il y a quelques jours, une autre phase de la reconversion hospitalière a été proposée afin que personne qui en a besoin ne soit laissé sans accès à un lit ou à un respirateur, zéro rejet

La Basse-Californie est au feu rouge en raison d’un coronavirus (Photo: Guillermo Arias / .)

L’IMSS a réussi à se développer 470 à 600 lits de soins aux patients dans ledit État du nord-ouest du Mexique. Pour le réaliser, l’agence fédérale a procédé à l’achat de ventilateurs, de moniteurs et d’équipements nécessaires à la fourniture du service sanitaire. De la même manière, Le personnel médical a été embauché avec les compétences nécessaires pour faire face aux urgences sanitaires.

C’est l’opération Chapultepec, un appel à la solidarité et à l’unité, car du nord au sud nous sommes le Mexique et partout au Mexique nous sommes IMSS

“A la veille de Noël, quand la chaleur de la maison et l’étreinte de la famille sont nos principaux désirs, 30 hommes et femmes médecins, infirmières et infirmiers ont a décidé de vous soutenir, au personnel de Basse-Californie»A ajouté le directeur de l’Institut.

Six agents de santé de Campeche, l’un des États avec un feu vert, arriveront à l’entité; 40 infirmières et infirmiers du Michoacán et 20 autres de Nuevo León. De plus, les représentants de l’IMSS arriveront à Tamaulipas et Durango, le médecin Delia Silvia Delfín et l’infirmière Julio Gutierrez Mendez respectivement.

La veille de Noël, le personnel de santé de différents États se rendra en Basse-Californie pour apporter un soutien aux patients atteints de COVID-19 (Photo: Cuartoscuro)

En plus de cela, Robledo Aburto a reconnu le travail de Désirée Sagarnaga, directeur de l’Institut mexicain de sécurité sociale de Basse-Californie.

Ils ont en elle un grand chef qui, ces mois-ci, a dû tout affronter; la pandémie, mais aussi d’autres fronts de désinformation. Mais nous avons suffisamment de représentants pour s’occuper de cela et plus encore. Par conséquent, dans les prochains jours que le personnel arrive, je profite de l’occasion pour vous dire que nous continuons à faire appel à tous nos médecins, médecins, infirmières et infirmières de tout le pays pour qu’il y en ait davantage en Basse-Californie.

De même, le responsable a félicité le personnel médical qui est à la pointe de la «bataille» contre l’épidémie de coronavirus.

Selon les données fournies par le ministère de la Santé (SSa), ce jeudi 24 décembre, ils ont rapporté 1,362,564 cas positifs et 121 172 décès causés par la maladie COVID-19.

Ces dernières semaines, le Mexique a présenté un rebond des cas de COVID-19 (Photo: . / Edgard Garrido)

Parallèlement, 1 713 533 infections négatives ont été recensées, 59 949 suspects avec possibilité de résultat et 3 483 572 personnes étudiées depuis le début de l’épidémie dans le pays.

Il est à noter que, du 21 décembre au 3 janvier, trois entités sont sur un feu rouge (risque maximum de contagion), 24 en orange (risque de contagion élevé), trois en jaune (risque moyen de contagion) et deux en vert (risque de contagion faible).

États de Aguascalientes, Hidalgo, Sonora, Zacatecas, Guanajuato et Querétaro présentent une tendance à la hausse de leur courbe de contagion, ce qui signifie que s’ils ne parviennent pas à réduire la transmission virale, ils courent un risque retour au niveau d’alerte maximum.

Annonce de Hugo López-Gatell, sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé cet après-midi Quoi La proportion de personnes testées positives au COVID-19 était de 41% à la semaine 50.

De plus, le SSa a estimé que 88 556 (6%) patients ont présenté des symptômes au cours des 14 derniers jours, qui représente les personnes susceptibles de contribuer à la transmission du virus.

PLUS SUR CE SUJET:

“Nous devons avoir la foi”: le message de la veille de Noël de López Obrador et Beatriz Gutiérrez Müller

Coronavirus au Mexique: 12485 nouvelles infections et 861 décès ont été enregistrés

La deuxième vague de COVID-19 au Mexique est déjà au-dessus du pic de juillet: López-Gatell