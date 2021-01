La gendarmerie nationale argentine a démantelé un gang dirigé par un trafiquant de drogue emprisonné (NA – Dossier 162)

La gendarmerie nationale argentine a rapporté qu’un gang qui se consacrait à la commercialisation de la marijuana et qui était dirigé par un trafiquant de drogue arrêté depuis 2016 avait été perturbé après une série de raids dans la province de Mendoza.

Au cours du dernier week-end, la procédure Elle a été menée par des membres de la Lutte contre le trafic de drogue du GNA et des agents des douanes de l’Administration fédérale des recettes publiques (AFIP) et a abouti à une enquête qui a débuté le mois dernier.

Les hommes en uniforme ont réussi à établir que le trafiquant de drogue Andrés «Mimo» Cataldo, détenu depuis 2016 pour avoir tenté d’entrer dans la province de Mendoza avec 700 kilos de marijuana, il avait coordonné le transit d’une cargaison de cette drogue depuis le nord du pays par l’utilisation d’un camion profitant d’une sortie transitoire.

“L’opération Mime” la 4 décembre. Sur la base des missions de renseignement et de la collaboration du personnel du Groupe opérationnel coordonné du nord-est de l’Argentine, également composé de la police des missions, le transport a été identifié et 408 briques de marijuana d’un poids total de 310 kilos ont été saisies, caché dans le véhicule qui transportait du bois. Pendant que le camion était scanné, le chauffeur a réussi à s’échapper et a ensuite été détenu dans une station-service du département de Mendoza à Maipú.

La deuxième des opérations a eu lieu dans la nuit du 25 décembre. Dans ce cas, les gendarmes ont identifié un deuxième camion qui circulait avec le même «modus operandi» et, au poste de l’Institut de santé et de qualité agricoles de Mendoza sur la route 40, après la frontière avec San Juan, ils ont réussi à l’arrêter.

Là 214 briques de marijuana pesant 175 kilos ont été saisies. Les deux camionneurs qui commandaient étaient à la disposition de la Cour fédérale 1.

Enfin, au cours du dernier week-end, huit raids ont été menés dans le Grand Mendoza, où ils ont arrêté une partie de l’organisation dirigée par Cataldo, y compris sa mère et son beau-père, qui travaille comme inspecteur de la circulation dans la municipalité de Godoy Cruz. Dans l’opération, deux neveux du chef de gang ont également été appréhendés, liés par l’enquête menée.

Au cours de la procédure, les agents Ils ont saisi, en plus du camion, deux motos, une camionnette Amarok, une voiture Toyota Corolla, une Volkswagen Fox et une Chrysler PT Cruiser noire., un véhicule qui avait déjà été détourné en 2016 alors qu’il était conduit par Cataldo pour servir de «pourboire» dans le transport des 700 kilos de marijuana saisis à l’époque.

Ils ont également trouvé un fusil de calibre .22, 19 plantes de Cannabis Sativa, environ un demi-million de pesos en espèces et en téléphones portables, entre autres éléments.

Les enquêtes ont été transférées la semaine dernière à la ville de Posadas, à Misiones, où d’autres raids ont été menés dans d’éventuels sites de collecte, obtenant des indications importantes pour l’avenir de l’enquête.

«Mimo» Cataldo purge une peine de 9 ans de prison et le 24 décembre, un jour avant la deuxième procédure, il avait accepté une sortie provisoire. Les porte-parole de l’affaire ont affirmé qu’en plus de l’utiliser pour partager les festivités de Noël avec sa famille, il en a profité pour finaliser les détails de la réception, de la dissimulation et de la distribution de la drogue à Mendoza.

Au cours des trois procédures, un total de 622 briques de marijuana ont été saisies Pressé d’origine paraguayenne.

