Photo de fichier. Un employé organise des bouquets de fleurs à exporter, avant la Saint Valentin, dans une ferme de Facatativá, Colombie, le 8 février 2018. REUTERS / Jaime Saldarriaga

Avec un optimisme modéré, les fleuristes colombiens attendent la prochaine Saint-Valentin aux États-Unis, en raison de l’incertitude générée par la pandémie, selon le président d’Asocolflores, Augusto Solano, sur Caracol Radio.

«Il est très important de garder à l’esprit qu’une partie du succès des exportations de fleurs dépend en grande partie de la chaîne logistique. Au milieu des conditions sanitaires extrêmes auxquelles le pays est confronté “Solano a assuré la gare.

Le président de l’entité a également souligné que les nouvelles restrictions auxquelles sont confrontés les marchés internationaux en raison de la troisième vague de covid-19, seront les protagonistes des exportations de fleurs lors de cette célébration.

Augusto Solano a également partagé avec la radio que les fleuristes ont réussi à préserver les plus de 140000 emplois formels générés par le secteur et à faire assurer leurs conditions de travail, en tenant compte des mesures de biosécurité et avec des normes strictes de prévention et d’hygiène.

Enfin, selon les informations d’Asocolflores, le 14 février, cette célébration aura lieu pour la première fois au milieu d’une pandémie. Cependant, L’entité est convaincue que les acheteurs font confiance à la qualité des procédés phytosanitaires de l’industrie florale colombienne.

. 163

Opération Valentine 2020

«Grâce à un travail de planification ardu mené par Asocolflores depuis la fin de l’année dernière, au Plan Petalo et à l’engagement déterminé du Ministère de l’Agriculture, tous les acteurs et les conditions requises pour assister à la prochaine Saint Valentin sont prêts et nous offrent un optimisme relatif face à cette date importante qui approche », a assuré le président d’Asocolflores à Diario Occidente.

Selon les informations partagées par Cali, Augusto Solano a souligné que pour la célébration de la Saint-Valentin de cette année «Le commerce électronique jouera un rôle très important dans les ventes des grandes chaînes et des fleuristes. Nous savons que c’est une chaîne qui se renforce chaque jour et nous avons travaillé main dans la main avec nos alliés internationaux pour la promouvoir, ce qui nous permet également de nous rapprocher des nouvelles générations de manière très importante ».

Pour l’Association colombienne des exportateurs de fleurs, la mise en œuvre du plan Pétale deviendra très importante cette Saint-Valentin. Ce projet a été conçu et mené par Asocolflores depuis 2006 et vise à coordonner les autorités et la chaîne logistique au niveau national pour promouvoir les bonnes pratiques, minimiser les risques liés à la mobilité et aux flux de marchandises, ainsi que prévenir les activités illicites, en particulier celles liées à avec la pollution et le vol.

Comme le rapporte Diario Occidente, le président Solano a souligné que, “Le Plan Pétale, créé et mené par le syndicat depuis 2006, renforcera la systématisation des différents processus dans la chaîne logistique du secteur pour éviter les contacts physiques et réduire les risques de contagion par covid-19”.

Avec cet aperçu général et selon les informations du journal Cali, Les fleuristes s’attendent à exporter plus de 700 millions de tiges lors de la célébration de la Saint-Valentin aux États-Unis, ce qui représente environ 15% de leurs exportations totales pour l’année.

Augusto Solano a partagé trois objectifs atteints en 2020, malgré la pandémie mondiale:

«En premier lieu, respectez toutes les directives du ministère de la Santé et des collectivités territoriales pour continuer à fonctionner avec les plus hauts standards de santé et de sécurité. Deuxièmement, pour minimiser l’impact social et économique des communautés où nous sommes présents, en assurant les plus de 140 000 emplois formels générés par le secteur », a déclaré le président de l’entité.

Enfin, il a affirmé qu’ils ont réussi à conduire des fleurs un mouvement national qui démontre l’engagement des différents secteurs avec l’être humain comme axe central de la réactivation. “En 2021, cet engagement restera intact et nous développerons de nouvelles actions pour le promouvoir encore plus”, a déclaré Solano à Cali.

Migration La Colombie a révélé que seulement 36,5 pour cent des voyageurs présentent des tests PCR pour entrer dans le pays depuis que l’exigence a été rétablie.

DIAN pilotera la mise en œuvre de la paie électronique d’ici 2021.