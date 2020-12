Un extrait de Cocksucker Blues, le documentaire des Rolling Stones

Robert Frank avait un accès illimité aux coulisses qui ne trouvaient aucune limite: celle de la Pierres qui roulent à son apogée, début 1972. Appareil huit millimètres en main, rien n’échappe au regard du photographe suisse, comme ce vol dans l’avion privé du groupe britannique qui a conduit à une orgie de deux groupies avec des techniciens et des producteurs, à la vue des musiciens qui suivent la scène en buvant de la tequila.

Ce n’est que le début de Blues enculé, comme Frank appelait son projet: sexe, drogue et rock and roll dans un documentaire qui pendant des années n’a pas trouvé de diffusion officielle – limitant sa diffusion clandestinement – mais que ce samedi aura sa projection dans le Cinéma Doré, dans le cadre de Festival international du film Documenta Madrid.

Le film est né d’une controverse. Au début des années 1970, le groupe dirigé par Mick Jagger est entré en conflit avec le sceau Decca: le chanteur n’était pas satisfait du traitement reçu, considérant que les artistes d’opéra engagés par la maison de disques étaient en réalité les vraies stars. Mettre fin au lien et créer Records des Rolling Stones c’était la seule alternative. Mais une étape manquait: la sortie d’un single. Alors oui, ils seraient libres. Ils ont donc accepté après une vive dispute: Decca ne leur a pas donné une plus grande importance artistique mais économique.

La chanson choisie était une vengeance quelque peu subtile … déjà du nom vulgaire, “Blues enculé”, il était clair que Decca trouverait impossible de faire connaître un sujet avec des paroles explicites. Jeunes, rebelles, réussis et débrouillards aussi: les Stones s’en sont tirés.

Mick Jagger et Keith Richards, fin des années 1960 (Photo: Groupe Grosby)

En 1972, ils traverseront l’océan Atlantique pour une tournée aux États-Unis, présentant l’album Exil sur Main St., qui serait rejoint par le bon vieux Frank. La tournée “cocaïne et tequila” a été un festival d’excès, comme en témoigne le journaliste nord-américain Stand Stanley. «Je pourrais décrire en détail les scandales et les orgies auxquels j’ai assisté et auquel j’ai participé pendant cette tournée, mais il arrive un moment où vous avez déjà vu tant de spaghettis sur des tissus d’ameublement en velours, tant de flaques d’urine chaude sur des tapis moelleux et de telles quantités d’organes sexuels d’où jaillit du liquide pour que tout devienne une sorte d’amalgame uniforme », a écrit Booth dans Keith: Debout dans l’ombre.

Certains pensaient qu’il exagérait. Mais là, capturant tout, se trouvait Robert Frank et sa prestigieuse réputation de documentariste, un trait qui a convaincu les Stones de l’accepter de les rejoindre. Il l’a fait presque comme un témoin invisible, basé sur la technique Fly on the Wall, c’est-à-dire voir, écouter et filmer en passant inaperçu. L’idée était que dans un instant tout le monde remarquerait que Frank – qui avait un laissez-passer gratuit – était là, oui; mais son appareil photo – celui qu’il n’a jamais sorti – non. Bien qu’à l’occasion, il les prête aux musiciens et autres membres de l’entourage pour qu’ils puissent également apporter leurs prises, sans autre critère cinématographique.

Le photographe regarda et se tut. Mais il a filmé: des gens prenant de la cocaïne, des télévisions tombant dans la rue depuis le balcon d’un hôtel, des visites de célébrités aux vestiaires (Capote Truman, Andy Warhol, Tina Turner), à une arrestation de Keith Richards après une bagarre avec la presse. Et aux grandes chansons du groupe en direct. Enfin, les Rolling Stones, à leur meilleur.

Make it rock: Mick Jagger, Keith Richards et Bill Wyman, en 1967 (Photo: AP)

Lorsque le documentaire (d’une heure et 33 minutes et un record de cinéma maison marqué) s’est terminé, Robert a pris une petite revanche, bouleversé par l’opposition du groupe à le diffuser officiellement: il l’a appelé Blues enculéComme ce chant de vengeance promiscuité. C’est que dès que Jagger l’a vu terminé, il a reconnu la qualité de son auteur, mais l’a interdit: «S’il est exposé en Amérique du Nord, on ne pourra plus jamais entrer dans le pays», a-t-il soutenu. Une action en justice a traversé, la bande s’est cachée. Et le groupe a resserré les rangs: après cette expérience, quiconque souhaitait travailler avec les Rolling Stones, quel que soit le rôle à jouer, devait signer un accord de confidentialité. Ils pouvaient regarder, mais depuis, ils doivent se taire.

Le disque non filtré du Suisse – qui mourrait en septembre 2019 – a circulé de manière pirate pendant toutes ces années, devenant un film culte. Aujourd’hui, il est possible de le trouver dans Youtube. Et ce samedi, rendez-vous à Madrid, pour découvrir une fois pour toutes la face B du groupe le plus populaire au monde. Parce qu’après l’échec du test de Frank, de nouveaux documentaires viendraient, même avec la signature du grand Martin Scorsese (Briller une lumière, 2008). Mais bien sûr: ils ne montreraient pas tout.

Au lieu de cela, les vrais Rolling Stones sont dans le blues Cocksucker.

Mick Jagger lors d’un spectacle à San Francisco lors de la célèbre tournée de 1972 (Photo: AP)

