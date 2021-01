Oriana Sabatini a répondu aux questions sur sa vie privée (Photo: Instagram)

Pour interagir avec vos plus de cinq millions d’abonnés sur Instagram, Oriana sabatini elle a décidé de faire un jeu de questions de style «vrai ou faux», dans lequel elle ne s’est pas refusée d’y répondre. Parmi les différentes questions de ses fans, la chanteuse a été interrogée sur sa sexualité: “Vous êtes bisexuel?”, à quoi elle a répondu: “VRAI? Si vous devez mettre une étiquette dessus, je suppose que oui “. En ce sens, la fille de Catherine Fulop Il avait toujours déclaré être contre les étiquettes et «classer» les gens dans une certaine catégorie. Cependant, le problème n’était pas terminé là-bas et lorsqu’on lui a demandé s’il était jamais “en phase avec une femme, il a été franc:” FAUX “, a-t-il écrit.

Dans une autre ligne, il a également parlé de ses troubles de l’alimentation. “J’ai toujours eu une horrible obsession avec ça, mais certainement l’exposition que vous donnent les réseaux sociaux a fait que, à un certain moment, j’ai mis beaucoup plus de pression sur moi qu’elle ne me le faisait déjà”. Même interrogée sur son poids, elle a répondu: «Je n’ai aucune idée de combien je pèse. L’échelle et les troubles de l’alimentation ne sont pas des amis ».

Il faut se rappeler qu’en juillet, la mannequin également avait publié une vidéo dans laquelle elle était montrée dans ses sous-vêtements naturels et avec laquelle elle accompagnait un texte très significatif. “Hier j’ai eu une frénésie, donc aujourd’hui il serait inimaginable de mettre en ligne quelque chose sur les réseaux sociaux, encore moins de montrer une partie de mon corps”, a-t-il commencé par expliquer sur son compte. Instagram. «Mais je voulais télécharger quelque chose comme ça depuis longtemps. Après 10 ans à vivre avec des troubles de l’alimentation, passant de l’anorexie à l’hyperphagie boulimique, aujourd’hui, cela m’a incité à télécharger ceci».

La petite amie du footballeur Paulo Dybala, avec qui elle vit à Turin, en Italie, a assuré que “clairement” son intention n’était pas de donner “aucune leçon”, ni de se consacrer comme “un gourou de l’amour de soi”. Bien que si son message pouvait aider d’autres femmes, “génial”. Et en commençant par elle-même. Parce que – selon ses propres mots – c’est ce dont il aurait eu besoin il y a quelques années. «(Cette vidéo est) ce que j’aurais aimé voir à l’adolescence, et c’est ce que je devais faire maintenant parce que Je pense que d’une certaine manière cela peut m’aider à mieux continuer».

Oriana Sabatini a laissé une critique sournoise des haineux: “Il n’y a rien qu’ils puissent me dire qui soit pire que tout ce que, dans ma tête, je me suis déjà dit”

En une heure seulement depuis sa publication, la vidéo d’Oriana Sabatini a atteint près d’un million et demi de vues, autant de likes, devenant ainsi l’un des sujets les plus discutés sur les réseaux sociaux ce jeudi: uniquement dans le post de cette chanteuse – et dans la même période – 25 mille personnes ont laissé un commentaire. Comme sa soeur, Tiziana Sabatini: “Comme cela me rend heureux”, at-il avoué.

D’autre part, la fille de Ova Sabatini Il a également évoqué ses projets d’agrandissement de la famille avec le joueur de football du Juventus. “Aimeriez-vous avoir deux filles?”, Ils ont demandé. “Ce serait mon rêve”il a répondu. Et quand on lui a demandé “L’amour t’a-t-il sauvé?”, Elle a été franc: “Je me suis sauvée mais je ne nie pas qu’un amour sain et bon m’a donné beaucoup de force pour le faire.”

