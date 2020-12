Oribe Peralta est le joueur qui donne l’expérience à la jeune équipe de Chivas de Guadalajara (Photo: Twitter / @Chivas)

Oribe Peralta est le joueur qui offre l’expérience à la jeune équipe de la Chivas de Guadalajara. À plusieurs reprises, il a commenté qu’il s’approche des footballeurs pour leur donner des conseils et parfois pour leur donner quelques “L’oreille tire”.

Curieusement, ce semestre a été compliqué pour le Troupeau Sacré au sujet de l’indiscipline. Le dernier scandale s’est terminé au plus bas Dieter villalpando, ainsi que la séparation des Alexis Peña, José Juan «Gallito» Vázquez et Eduardo «Chofis» López du campus.

Après l’indiscipline, Peralta a révélé qu’il avait grondé ce dernier pour ses actions et des scandales constants hors du terrain. En effet, le milieu de terrain de 26 ans était l’une des promesses de Guadalajara et a même été surnommé par la presse “le Messi mexicain”.

«J’ai parlé aux Chofis, j’ai dit: ‘Tu sais quoi, mec? Il n’y a pas un joueur au Mexique avec votre talent qui voit le football comme vous le voyez, mais Si vous vous entourez de gens qui ne sont pas bons et ne font pas d’effort, pour vous, malheureusement, ce qui vous est arrivé vous arrivera«» L’attaquant a déclaré dans une interview avec TUDN.

Cependant, le médaillé olympique de Londres 2012 a reconnu qu’il y a des limites aux mots qu’il peut donner aux très jeunes. «Je comprends que chacun prend ses décisions et Je ne peux pas aller plus loin s’ils ne me laissent pasJe ne peux pas vous dire de ne pas faire quelque chose », a-t-il expliqué.

Oribe a également parlé de l’autre discipline au semestre, où ils étaient impliqués Uriel Antuna et Alexis Vega. Le briseur de réseau a souligné qu’il n’avait qu’une carrière de footballeur et qu’il n’avait pas d’études pour se consacrer à autre chose, une histoire qui se répète avec les deux footballeurs.

«J’ai parlé avec Uriel et Vega après l’incident, Je les ai rendus très simples, qu’ils étaient comme moi, que malheureusement Je n’avais pas l’éducation parce que j’ai décidé de me consacrer à ça et qu’on ne savait rien faire d’autre à ce moment, ça nous avions passé beaucoup de temps à jouer au football»Il a déclaré.

Par conséquent, Peralta leur a dit qu’ils devaient prendre soin de leur avenir et ne pas le perdre à cause des scandales. Il a affirmé qu’il y avait du temps pour tout, à la fois pour les célébrations et pour se concentrer sur le terrain.

«Je leur dis: ‘Peut-être que grâce à ce que j’ai fait, je peux faire quelque chose, votre carrière commence, ne la gaspillez pas à faire des choses stupides. Si vous en avez envie, il y a du temps pour tout, il y a des moments pour tout«» Dit l’attaquant.

Désormais, Oribe Peralta se concentre sur ordonne aux Chivas d’atteindre une nouvelle finale dans la Ligue MX, que ce soit sur le banc ou sur le terrain. Cependant, le Guadalajara d’abord ils doivent battre le lion, leader du tournoi régulier et meilleure défense de la campagne.

le Match aller entre rojiblancos et émeraudes ce sera Mercredi 2 décembre à 21 h 00 (Heure du Mexique central). La scène sera le stade Akron et la transmission télévisuelle sera en charge de la plateforme Chivas TV, ainsi que des réseaux TUDN et TV Azteca.

