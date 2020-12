Orlando Magic a été imposé à Wizards de Washington loin de 120-130 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de perdre loin de chez eux avec Philadelphie 76ers par 113-107. De leur côté, les visiteurs ont remporté la victoire à domicile contre chaleur de Miami par 113-107. Avec ce résultat, Orlando Magic se classe premier et accumule jusqu’à présent plein de victoires en deux matchs joués, tandis que Wizards de Washington il reste en dixième position sans victoire pour l’instant dans la compétition.

Le premier quart-temps a eu des alternances sur le tableau de bord jusqu’à la fin avec un résultat de 32-32. Plus tard, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de Orlando Magic ils se sont distancés sur le tableau de bord et ont continué à mener par neuf points (44-53) au cours du quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 27-31. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 59-63 à l’électronique.

Au cours du troisième quart-temps, l’équipe locale a réduit les distances dans la lumière pour terminer avec un résultat partiel de 32-29 (et un total de 91-92). Enfin, dans le dernier quart-temps encore, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord jusqu’à ce que l’équipe visiteuse réussisse à clôturer le quart avec un résultat partiel 29-38, mettant ainsi fin à l’affrontement avec un résultat final de 120-130 en faveur. de Orlando Magic.

Au cours de la réunion, la participation de Nikola Vucevic et Terrence Ross, qui avait 22 points, trois passes et 17 rebonds et 25 points, une passe et deux rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Bradley Beal et Russell Westbrook, avec 39 points, cinq passes et sept rebonds et 15 points, 12 passes et 15 rebonds respectivement.

Lors de la prochaine réunion du Orlando Magic votre rival sera à nouveau Wizards de Washington dans le Capital One Arena, tandis que le prochain rival de Wizards de Washington être Orlando Magic, avec lequel vous verrez les visages dans le Capital One Arena.