Le milieu de terrain mexicain du Real Betis, José Andrés Guardado (r), dispute une balle avec Roberto Torres, milieu de terrain d’Osasuna. . / Julio Muñoz / Archives

Pamplona, ​​5 décembre . .- Le Club Atlético Osasuna reçoit le Real Betis ce dimanche (16h15 Movistar LaLiga) pour disputer un duel entre deux équipes en manque de points après deux défaites difficiles.

Osasuna n’est qu’à un point de la relégation après avoir perdu 4-0 à Barcelone.

L’entraîneur d’Osasuna, Joseba Arrasate, assure que “un mois très important” commence demain dans lequel ils doivent être à leur meilleur “pour se rapprocher du but final.

Sur le Betis, Arrasate a prévenu qu’il ne faisait pas confiance à son rival car il a “de grands joueurs et un entraîneur éprouvé qui sait gérer ces situations”.

Osasuna est conscient de la nécessité d’ajouter des points à domicile, ce qu’il n’a pu faire qu’à 3 reprises, contre le Celta, l’Athletic et Huesca.

Décembre sera un mois difficile pour les rojillos. Les Andalous seront chargés d’ouvrir 26 jours au cours desquels l’équipe qui s’entraîne à Tajonar affrontera le Betis, Valladolid, Tomares (Copa del Rey), Villarreal, Elche et Alavés.

Les Navarrais traversent une mauvaise série de résultats (trois défaites et un match nul) dans lequel ils ont vu comment différents joueurs ont été blessés, le dernier d’entre eux, Jony.

L’Espagnol était, jusqu’à présent, l’un des meilleurs joueurs de l’équipe grâce à ses stages constants et ses croix à gauche qui faisaient trembler les défenses adverses.

La perte de l’extrême obligera Rubén García, Kike Barja ou Íñigo Pérez à le remplacer à son poste. Arrasate devra choisir entre le débordement de Barja, la qualité de García ou le travail de l’ancien joueur de l’Athletic.

En revanche, l’entraîneur de Berriatua, qui a bouclé 300 matchs en tant qu’entraîneur professionnel la semaine dernière, récupère David García pour le centre de la défense.

Ibero est une assurance-vie et, jusqu’à dimanche dernier, il avait joué toutes les minutes possibles de cette campagne. Il revient après n’avoir pas été convoqué pour être un contact étroit d’un positif dans covid-19.

Son coéquipier en défense cette saison, Aridane, est disponible pour son entraîneur, mais tout laisse à penser que le canari ne sera pas du match initial.

Les Betis visitent El Sadar avec l’urgence de gagner et de changer leur terrible image des derniers jours, dans lesquels ils ont enchaîné trois défaites (Barcelone, Athletic, Eibar), les hommes du Chilien Manuel Pellegrini sont donc invités à réagir pour s’éloigner de la falaise.

Pellegrini est clair qu’il a une tâche devant lui pour rechercher l’équilibre, bien qu’il garde confiance en ses hommes et tentera de trouver la clé pour inverser la situation face à un rival désormais direct pour s’éloigner de la falaise, bien qu’aucun changement de système ne soit prévu. pour commencer la montée nécessaire sur la planche.

Dans l’état actuel de besoin des Bétiques, le Chilien maintient le revers de la blessure de son compatriote Claudio Bravo, son gardien partant, avec lequel Joel Robles continuera dans le onze avec le défi d’alléger ses performances contestées lorsqu’il a joué cette saison. .

Un chef d’équipe comme Sergio Canales et Víctor Camarasa, celui-ci avec une blessure de plus longue durée, en plus du défenseur central algérien Aïssa Mandi, en raison du COVID-19, sont également portés disparus, il est donc fort probable que Marc Bartra et le Brésilien Sidney Rechel est le couple central,

Le Betis a besoin d’une meilleure performance défensive et offensive, bien que l’on ne sache pas si le milieu de terrain argentin Guido Rodríguez sera accompagné du mexicain Andrés Guardado ou du portugais William Carvalho, tandis que Pellegrini introduira peut-être un changement d’attaque avec le mexicain Diego Lainez se battant pour un mis avec Joaquín ou Tello.

Le Français Nabil Fekir est un incontournable du onze, malgré sa mauvaise forme après s’être remis de sa blessure, avec le Paraguayen Tonny Sanabria, même s’il pourrait également parier sur deux points pour chercher une victoire dont il a tant besoin à Pampelune.

Alignements probables:

Osasuna: Sergio Herrera; Roncaglia, Unai García, David García, Íñigo Pérez; Roberto Torres, Oier, Moncayola, Rubén García; Galicien, Budimir.

Betis: Joel Robles; Emerson, Bartra, Sidney, Álex Moreno; Guido Rodríguez, gardé; Joaquín ou Lainez, Fekir, Tello; et Sanabria

Arbitre: Alejandro Hernández Hernández (C. Canario)

Stade: El Sadar

Heure: 16:15

Lieux: Osasuna (17e), Betis (16e)

La clé: David García reviendra au centre de l’arrière.

Les données: Osasuna n’a pas battu le Betis à la première place depuis 2014.

La phrase: “Je ne fais pas confiance au Betis”, Jagoba Arrasate.