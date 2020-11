Pour accéder à la Maison Blanche, vous devez gagner dans différentes combinaisons dans neuf États clés. Trump aurait besoin d’en gagner au moins six pour assurer la victoire. Et Biden aurait besoin de trois ou plus d’entre eux, plus le reste qu’Hillary Clinton a remporté en 2016. Mais que s’est-il passé dans ces États lors des dernières élections?

MiamiMundo / Univision

Michigan: Trump a gagné en 2016 par moins de 10700 voix et a remporté les 16 votes des États au Collège électoral. Le républicain a ainsi rompu une séquence de vote démocrate qui durait depuis 1992.

Pennsylvanie – Également remporté par Trump en 2016 avec une marge minimale de 40000 voix, malgré le passé démocrate de l’État.

Arizona: Trump a remporté les 11 votes des États au Collège électoral avec l’une des marges de pourcentage les plus faibles depuis des décennies dans les victoires républicaines de cet État.

Floride: c’est le plus important des États pendulaires, car il dispose de 29 voix au collège électoral. Les résultats à ce stade sont souvent proches et historiquement, ils sont remportés par une poignée de votes. Trump a battu Clinton par 103000 voix en 2016.

Wisconsin: a 10 voix au collège électoral. Trump y a gagné en 2016 par 23000 voix. Mais cette fois-ci, une enquête moyenne sur la RCP montre que Biden dépasse 4,6%.

Géorgie: Selon les sondages, la course est serrée dans cet état qui vote normalement républicain. Trump a battu Clinton en 2016 de cinq points de pourcentage.

Iowa: C’est l’un des états du pendule. Lors de la dernière élection présidentielle, il a été remporté trois fois par les démocrates et deux fois par les républicains, dont Trump.

Caroline du Nord: les démocrates n’ont pas gagné dans cet état depuis qu’Obama a remporté une victoire serrée en 2008. Et maintenant, la course semble proche, avec Biden menant par un court 2,3%.

Ohio – Donne 18 voix au collège électoral et est également un état pendulaire. Trump a battu Hillary Clinton de huit points de pourcentage, la plus grande marge lors d’une élection présidentielle depuis des décennies.