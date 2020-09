Après la mort de George Floyd à la fin du mois de mai, plus de 130 statues confédérées et hommages à des personnages historiques qui divisent sont tombés dans une vague de protestations, d’actes de vandalisme et de décrets gouvernementaux.

Mais peu importe comment et pourquoi les monuments ont été enlevés, la plupart des communautés restent coincées dans une lutte commune: que faire avec eux.

Un examen par NBC News des monuments qui ont été arrachés ou qui devraient être retirés des espaces publics a révélé que la plupart des gouvernements et des agences sous surveillance n’ont pas de feuille de route claire pour ce qui va se passer ensuite et ont placé les statues et les marqueurs en stock pour le prévisible. futur.

Dans environ 35 cas seulement, les monuments ont été transportés dans de nouvelles maisons ou attendaient d’être déplacés ou qu’un emplacement ou un propriétaire soit déterminé. La plupart de ces monuments ont été livrés aux cimetières confédérés ou acceptés par les musées, bien que quelques-uns soient destinés à des propriétés privées ou à des sociétés et organisations historiques locales liées aux statues. L’un a été envoyé sur un champ de bataille historique dans la vallée de Shenandoah en Virginie.

Au moins trois statues vandalisées – l’une d’un politicien du début des années 1900 à Nashville, Tennessee, et deux au Capitole de l’État à Madison, Wisconsin – devaient être réparées et renvoyées sur leurs sites d’origine, ont déclaré des responsables locaux.

Une réponse apparemment terne envers les monuments ne surprend pas Sarah Beetham, présidente des arts libéraux et professeure adjointe d’histoire de l’art à la Pennsylvania Academy of the Fine Arts. Elle a déclaré que certaines communautés doivent se demander si une statue vaut la peine d’être préservée si elle doit seulement être reléguée au stockage ou si elle a déjà été endommagée ou usée par les intempéries.

« Il est fort probable que beaucoup d’entre eux ne seront jamais revus », a-t-elle déclaré.

En outre, a déclaré Beetham, de nombreux monuments pèsent plusieurs tonnes et nécessitent des grues pour les transporter, de sorte que le coût de leur déplacement pourrait être élevé pour les parties intéressées.

«Une fois que vous les avez mis au sol et que vous vous rendez compte de leur taille, vous avez un réel problème entre les mains», a-t-elle déclaré. « Même si un musée a l’espace, ils doivent se demander: » Fendront-ils le plancher? Y aura-t-il même un moyen de les déplacer à l’intérieur? « »

La ville de Newport News, en Virginie, où un monument confédéré vieux de plus d’un siècle sera démoli dans les prochains jours, avait contacté cinq organisations, y compris des sociétés historiques locales et des musées, dans l’espoir que l’on le voudrait.

Mais un musée a répondu et a déclaré qu’il était trop grand, a déclaré la porte-parole de la ville, Kim Lee. Le monument, qui appartient à la ville, devra être stocké.

«Nous avons pensé qu’il pourrait y avoir de l’intérêt», a-t-elle déclaré. « Nous sommes donc certainement disposés à recevoir des offres et à écouter tous ceux qui le souhaitent. »

La ville voisine de Norfolk n’avait pas non plus de preneurs pour sa statue confédérée, connue sous le nom de «Johnny Reb», et les responsables ont déclaré qu’elle serait probablement installée dans un cimetière local cet automne.

En juillet, une nouvelle loi en Virginie est entrée en vigueur qui exige un préavis public de 30 jours avant qu’un organisme gouvernemental puisse voter pour supprimer un monument aux morts confédéré. Si un vote est réussi, les fonctionnaires ont encore 30 jours pour offrir le mémorial à un musée, une société historique, un gouvernement ou un champ de bataille militaire.

Image: J.E.B. Statue de Stuart

La législation donne aux gouvernements locaux plus de pouvoir pour décider de retirer les statues confédérées de la propriété publique. Ceux qui s’opposent à la suppression des monuments affirment qu’ils affirment l’histoire américaine et les considèrent comme des œuvres d’art, et ils disent que les rayer de la vue ne ferait qu’éradiquer un sentiment d’héritage et promouvoir la censure.

Selon le Southern Poverty Law Center, un groupe de défense des droits civiques à but non lucratif, près de 1 800 symboles confédérés sont affichés sur les terres publiques. Mais depuis le meurtre de Floyd, un homme noir décédé après avoir été retenu par la police de Minneapolis, près de 100 statues et symboles confédérés ont été déplacés ou supprimés, tandis que les écoles et autres lieux ont été renommés.

Les changements radicaux sont stimulés par une demande plus grande pour la nation de faire face à une longue histoire de racisme et d’oppression.

La capitale de la Virginie, Richmond, est devenue un champ de bataille dans le débat sur les monuments après que le gouverneur Ralph Northam, un démocrate, a annoncé en juin que la statue éminente du général confédéré Robert E. Lee serait démolie, ainsi que quatre autres statues représentant des personnages confédérés, à partir d’un tronçon de 3 km de Monument Avenue.

Les monuments, au centre d’intenses manifestations, sont devenus des lieux de rassemblement où les manifestants se sont affrontés avec la police et se sont rassemblés au nom de Floyd et d’autres personnes décédées dans des affrontements avec la police.

Un procès intenté par plusieurs propriétaires de Monument Avenue a bloqué le retrait de la statue de Lee alors que l’affaire se poursuivra devant les tribunaux le mois prochain. Mais cela n’a pas empêché les militants d’utiliser la statue graffifiée comme toile de fond pour projeter des images de Floyd, ainsi que du représentant John Lewis, l’icône des droits civiques décédée en juillet.

Image:

Certaines agences gouvernementales utilisent des groupes de travail publics pour déterminer ce qui devrait arriver aux monuments litigieux.

Au Capitole du Minnesota à Saint-Paul, les manifestants en juin ont utilisé une corde pour renverser une statue de Christophe Colomb vieille de près de 90 ans – l’un des 30 explorateurs italiens du pays qui ont été vandalisés ou enlevés pour soutenir les Autochtones. gens.

Le retrait de la statue de Colomb a forcé une discussion sur les monuments et les œuvres d’art les plus appropriés pour les terrains de la capitale, et il pourrait s’écouler quatre à six mois de plus avant qu’un groupe de travail ne décide des prochaines étapes, a déclaré Paul Mandell, secrétaire exécutif de la Capitol Area Architectural. et le Conseil de planification, qui supervise la propriété.

« Ce n’est plus 1492, et nous savons maintenant beaucoup de choses sur Columbus qui ne mériteraient pas qu’il soit placé ici », a déclaré Mandell.

Pour l’instant, dit-il, Columbus reste en stock.

À Boston, la commission artistique de la ville examine les témoignages publics pour aider à déterminer ce qu’il faut faire de sa statue de Colomb, qui est entreposée après que des vandales l’aient décapitée en juin. Les responsables envisagent la possibilité de restaurer sa tête et son cou, comme cela a été fait après une décapitation similaire en 2006, bien qu’ils continuent à solliciter l’avis du public avant qu’une décision formelle ne soit rendue.

L’enlèvement accéléré des monuments, en particulier sur les terrains des palais de justice et du gouvernement, est une étape bénéfique vers la guérison de la nation, a déclaré Geoff Ward, professeur d’études africaines et afro-américaines à l’Université de Washington à Saint-Louis qui a cartographié les symboles visuels du racisme.

Mais il craint que les conversations nécessaires sur l’injustice raciale que les gens de couleur demandent dans leurs communautés ne se produisent pas chaque fois qu’une statue est détruite.

« C’est un scénario américain familier », a déclaré Ward, « cherchant à passer rapidement à autre chose et à déclarer les problèmes réglés plutôt que de traiter les problèmes et de vraiment traiter les traumatismes. »