MADRID, 16 ANS (EUROPA PRESS)

L’actuel président ougandais, Yoweri Museveni, a acquis un solide avantage dans le décompte des élections présidentielles, selon les nouveaux pourcentages publiés ce samedi par la commission électorale du pays, actuellement soumis à d’énormes tensions politiques après une campagne électorale très violente. et après que son principal rival, Robert Kyagulanyi, se déclarera vainqueur des élections.

Museveni, qui est au pouvoir depuis 35 ans, obtient actuellement 58,8% des voix, avec 51,6% des voix comptées, a déclaré la commission, dans un résultat intérimaire qui lui accorderait le victoire directe. Kyagulanyi, mieux connu sous son ancien nom de scène, Bobi Wine, a reçu jusqu’à présent 34,6% des voix, selon les résultats recueillis par NTV Ouganda.

Le résultat final des élections de jeudi devrait être annoncé ce samedi après-midi. Un candidat a besoin d’au moins 50% des voix pour gagner au premier tour. Si un candidat ne le fait pas, un deuxième tour sera prévu.

Wine, 38 ans, a rapporté que les troupes de l’armée avaient attaqué sa résidence de Kampala vendredi soir. “L’armée a sauté la clôture et a maintenant pris le contrôle de notre maison”, a-t-il déclaré sur son compte Twitter. “Aucun de ces intrus militaires ne nous parle. Nous sommes en grande difficulté. Nous sommes assiégés”, a-t-il ajouté.

Les États-Unis ont exprimé leur «profonde préoccupation» quant à l’évolution des élections en Ouganda et ont exigé que le président Museveni cesse immédiatement toute pratique de répression contre les dissidents.

“Je suis profondément préoccupé par les informations provenant de l’Ouganda sur les élections générales”, a déclaré le sénateur américain et membre de la commission des relations extérieures du Sénat, Chris Coons, qui a dénoncé la “prétendue invasion militaire” du domicile du candidat à la présidentielle Bobi Wine. .

<< Les efforts déployés par le régime Museveni pour étouffer l'opposition et faire taire les voix du peuple ougandais sont inacceptables. Les autorités ougandaises doivent immédiatement arrêter la répression des candidats de l'opposition et de leurs partisans et respecter la volonté de la ville », a-t-il ajouté dans un message publié sur son compte Twitter.

Plus tôt cette semaine, Coons avait dénoncé “des actes d’intimidation” du gouvernement ougandais qui “pendant des mois ont érodé et sapé la crédibilité du processus électoral ougandais”.

“Cette campagne présidentielle a été marquée par la pire violence politique en Ouganda depuis des décennies. Les autorités ougandaises ont montré un mépris flagrant pour les droits de l’homme et les libertés constitutionnelles en attaquant fréquemment des dirigeants politiques, des militants, des journalistes et des citoyens ordinaires”, complainte.

Bobi Wine s’est associé à l’opposition et quatre fois candidat à la présidentielle Kizza Besigye pour tenter d’empêcher Museveni, qui dirige le pays depuis près de 35 ans, de remporter un sixième mandat lors des élections, qui se sont tenues avec les parlementaires. .

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a appelé mercredi en faveur d’élections “inclusives, transparentes et pacifiques” et a exprimé son inquiétude face aux informations faisant état de “violences et tensions” dans le pays africain, qui ont imposé un blocus sur médias sociaux avant le vote.

Ainsi, il a demandé à “tous les acteurs politiques et leurs partisans d’éviter de recourir aux discours de haine, à l’intimidation et à la violence” et a ajouté que “tous les conflits électoraux doivent être résolus par des moyens légaux et pacifiques” porte-parole, Stéphane Dujarric.