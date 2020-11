Puebla a légalisé l’égalité du mariage après avoir approuvé les réformes du code pénal de l’entité au Congrès local (Photo: Cuartoscuro)

Le Congrès local de l’état de Approuvé par Puebla ce mardi l’initiative de légaliser le mariage homosexuel dans l’État, devenant l’entité numéro 13 à réformer sa législation pour inclure ce chiffre.

Le Congrès a approuvé les réformes du Code civil de Puebla avec 31 voix pour, 5 voix contre et trois abstentions. Jusqu’à présent, cette entité était l’une des cinq où l’on pouvait accéder au mariage égal mais grâce aux actions d’inconstitutionnalité promues dans ces lieux et non parce que ses lois l’avaient incorporé.

La Cour suprême de justice de la nation (SCJN) déterminée à partir de 2015 que l’égalité du mariage est constitutionnelle, les entités fédératives de la République doivent se conformer avec ce mandat.

“Ce qui s’est passé aujourd’hui au Congrès de Puebla C’est définitivement quelque chose que nous célébrons et applaudissons dans toute la communauté, c’est une nouvelle étape dans la pleine reconnaissance de nos droits, car il faut le dire: ce qui a été voté n’est pas la légalisation du mariage égal. C’est déjà une réalité depuis 2015 dans tout le Mexique », a-t-il assuré. Infobae Mexique activiste Cesar Briceño Castro pour la défense des droits de la communauté LGBTQ +.

Ce que les députés de Puebla ont voté, c’est d’éliminer de leur code de la famille les obstacles et les verrous qui empêchaient les membres de la communauté LGBTQ + d’accéder à ces droits: ils ont voté pour arrêter la discrimination envers les couples homoparentaux

Le long débat au Congrès de Poblano avait des défenses ardentes contre la réforme et aussi des critiques furieuses. “J’ai appris à ne qualifier personne pour son orientation sexuelle”, a déclaré le député de Morena, Emilio Maurer. avant d’exprimer votre vote en faveur de la légalisation du mariage égal.

Le législateur Juan Pablo Kuri, du Parti vert, a également soutenu l’initiative. «Notre entité rejoint le changement. Dans l’état moderne, des politiques publiques qui visent l’égalité, le respect et l’inclusion des minorités doivent être recherchées», A-t-il fait remarquer à son tour au micro de la session virtuelle.

De leur côté, les citoyens se sont également fait entendre, notamment sur les réseaux sociaux. «Je veux pleurer de joie et d’indignation avec l’approbation de #MarrimonioIgualitarioPuebla. Il est temps de célébrer pour ceux qui ont livré la bataille, pour ceux qui sont restés sur la route et qui ne peuvent aujourd’hui être témoins et accéder à ces droits. Tous les droits pour tous », a déclaré Natalí Hernández sur Twitter.

Le slogan “Tous les droits pour tous” a été répété à plusieurs reprises lors de la session du Congrès de Puebla. L’entité, située dans le centre du Mexique, à quelque 107 kilomètres au sud-est de la capitale du pays, a été ajoutée à la liste des 12 autres États qui reconnaissent l’égalité du mariage dans leurs lois.

Il s’agit de Baja California Sur, Mexico, Campeche, Coahuila, Colima, Hidalgo, Michoacan, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, Oaxaca et Quintana Roo. En outre, il y en a quatre autres où elle peut être menée par des actions d’inconstitutionnalité résolues par la Cour suprême. Ce sont: Aguascalientes, Chiapas, Jalisco et Nuevo León.

La légalisation à Puebla contrastait avec les derniers votes dans les congrès locaux qui avaient eu lieu les mois et les années précédents. Dans Le Yucatán a été rejeté lors de deux votes différents en avril et juin 2019, dans une affaire qui est en cours de révision devant la Cour suprême parce qu’elle a été menée au scrutin secret par des députés locaux.

Il y a quelques semaines, le L’initiative visant à légaliser le mariage homosexuel a manqué d’occasions d’assister à la session plénière du Congrès local de Sonora, car il n’a pas obtenu suffisamment de voix pour être approuvé par les commissions de la justice, des droits de l’homme et de l’égalité des sexes.

Fin juin, le Congrès de Baja California rejeté pour la deuxième fois en deux semaines, approuver le règlement qui permettrait mariage égal dans l’entité. Au deuxième tour de scrutin, une seule voix a été nécessaire pour que le projet de loi soit approuvé, car il a nécessité 17 voix.

Information en développement