Gustavo de Hoyos a promu la coalition Oui pour le Mexique à Nuevo León (Photo: Cuartoscuro)

Gustavo de Hoyos, président de la Confédération des employeurs de la République mexicaine (Coparmex), a fait la promotion de sa plate-forme politique Oui pour le Mexique pour l’État de Nuevo León et, a ajouté: afin que les décisions compétentes de l’entité ne soient pas prises à “La Chingada”, le ranch AMLO, la coalition PRI, PAN, PRD doit soutenir.

Cela a été expliqué par le chef d’entreprise ce jeudi 19 novembre à travers un post sur Twitter.

“Néolonese Paisanos: Si nous ne voulons pas que les décisions les plus importantes pour Nuevo León soient prises à La Chingada (Chiapas), soutenons la consolidation de l’alliance électorale que le PAN, le PRI et le PRD promeuvent.“Il a écrit sur le réseau social.

Gustavo de Hoyos a promu la coalition Oui pour le Mexique (Photo: @gdehoyoswalther)

Cette courte rédaction est accompagnée de deux balises: # NoPasarán et # SíPorNuevoLeón. Le premier d’entre eux s’adresse au Mouvement national de régénération (Morena) et au Mouvement citoyen (MC), partis politiques avec lesquels la coalition promue par le organisation dirigée par De Hoyos Walther et Claudio X. González. Dans le second, le Oui pour le Mexique est inclus, mais localement, qui n’a pas décidé qui sera le candidat pour concourir pour le poste de gouverneur de l’entité gouvernée par Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco.

Bien que n’ayant pas encore les noms des candidats qui chercheront le gouverneur, ce que l’on sait, c’est que les partis qui ont été vaincus en 2018 par Morena agiront en coalition avec l’intention d’unir leurs forces pour gagner des voix dans le concours électoral intermédiaire de l’administration d’Andrés Manuel López Obrador.

est l’annonce coïncide avec la visite d’Alejandro Moreno, président du PRI, à Nuevo León, comme il a publié dans son récit de ce même réseau social qu’il continue de faire le tour de l’État et qu’il a rencontré des députés locaux et fédéraux.

Avec leur expérience et leurs capacités, nous construisons un PRI de réponses et travaillons pour les citoyens! Unis nous gagnerons!

Alejandro Moreno a promu sa tournée de travail à Nuevo León en même temps que Gustavo de Hoyos a promu Sí por México (Photo: Twitter / @alitomorenoc)

Ceci est connu parce que, mardi 10 novembre dernier, s’est tenue la première «Convention citoyenne» de Sí por México au cours de laquelle des membres de l’élite des affaires ont réussi à réunir les présidents des trois partis politiques susmentionnés pour établir un ordre du jour politique commune qui promeut leurs intérêts.

Il est à noter qu’en plus de rassembler Marko Cortés, président du Parti d’action nationale (PAN); Jesús Zambrano, président du Parti de la révolution démocratique (PRD); et Alejandro Moreno, président du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI)Oui, pour le Mexique, il a réussi à mettre une partie de la société civile sous le même toit, car Alejandra Morán, célèbre pour se faire appeler “Totalement fhi” et leader de Chalecos Mx, une organisation inconnue des Gilets jaunes en France et en Espagne en 2019; Beatriz Pagés, directrice du magazine Siempre, ancienne députée du PRI et membre fondatrice de Futur XXI, une autre organisation antilopezobradorista; et Miguel Gallardo, l’un des 10 vice-présidents de Coparmex.

Partis politiques (Illustration: Steve Allen)

Lors de la réunion citoyenne, composée d’hommes politiques, d’hommes d’affaires et de détracteurs du 4t, ils ont soulevé des points spécifiques qui vont à l’encontre de la centralisation du pouvoir, de l’insécurité et en faveur de la compétitivité, de l’équité et du vote citoyen.

Cependant, Oui, pour le Mexique, il n’a généré aucune opinion inquiétante à López Obrador. Ceci, parce que le même jour où ils ont tenu leur réunion, il a ridiculisé ses détracteurs et a assuré que c’était le soutien du peuple mexicain qui l’a amené à la présidence “pas les grandes entreprises ou les médias”.

“Il ne faut pas trop s’inquiéter car les gens sont déjà très, très, très conscients. Plus que jamais. Donc, il peut y avoir un grand lancement contre nous et nous résistons, ils n’ont pas pu, pour cette raison le désespoir, ils deviennent plus absurdes, ridicules, à cause du désespoir, mais ils ne le pourront pas », a-t-il déclaré lors de la conférence du matin qui s’est tenue à Palais national.

