Sao Paulo, 29 novembre . .- Les collèges électoraux pour choisir les maires de 57 villes brésiliennes, parmi lesquelles les métropoles Sao Paulo et Rio de Janeiro, ont commencé à ouvrir leurs portes ce dimanche à 07h00 heure locale (10 : 00 GMT) au deuxième tour des élections municipales.

Quelque 38,3 millions d’électeurs ont été convoqués aux urnes pour élire les gouvernements d’autres grandes villes, telles que Recife, Fortaleza ou Porto Alegre.

La législation brésilienne, qui prévoit le vote obligatoire, prévoit un second tour dans les 95 villes de plus de 200000 électeurs dans lesquelles aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue au premier, le 15 novembre.

Bien qu’ils ne représentent que 1% des 5569 municipalités du Brésil, dimanche un quart (25%) des 148 millions d’électeurs du pays sont convoqués puisque ce deuxième tour se tient dans plusieurs des plus grandes villes.

L’ouverture des bureaux de vote a été avancée d’une heure par décision du Tribunal Electoral Supérieur, qui a décidé de donner la priorité aux personnes de plus de 60 ans dans le premier créneau horaire (de 7 à 10 heures), comme mesure de prévention du COVID. 19, qui a durement frappé le Brésil.

Dans les grandes villes des États amazoniens, comme la capitale Manaus, et dans celles de l’ouest, qui ont un fuseau horaire différent, le vote commence une heure plus tard que pour les États côtiers.

PUGNA À SAO PAULO ET RIO

Le maire de Sao Paulo, la plus grande ville d’Amérique du Sud avec 12 millions d’habitants, est disputé entre l’actuel occupant du poste, le centre de droite Bruno Covas, et le leader de gauche et ancien candidat à la présidentielle Guilherme Boulos; tous deux avec des positions critiques à l’égard du président brésilien, le leader d’extrême droite Jair Bolsonaro.

Covas est indiqué par les sondages comme le favori pour gagner ce dimanche, avec 47% des intentions de vote, mais Boulos (40%) a déjà réussi, avec son arrivée au second tour à Sao Paulo, à se consolider comme l’un des nouveaux dirigeants de la gauche au Brésil.

Le maire de Rio de Janeiro, avec environ 7 millions, sera contesté par l’actuel maire, le pasteur évangélique ultra-conservateur Marcelo Crivella, qui a le soutien de Bolsonaro, et l’ancien maire Eduardo Paes; tous deux parsemés de scandales de corruption.

Les sondages prédisent une victoire pour Paes, avec 55% des voix, ce qui signifierait une nouvelle défaite pour Bolsonaro, dont les candidats parrainés ont obtenu de mauvais résultats au premier tour.