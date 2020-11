Flacons avec des étiquettes indiquant «Vaccin» devant le logo AstraZeneca, 9 septembre 2020. REUTERS / Dado Ruvic /

Le vaccin développé par l’Université anglaise d’Oxford et la société pharmaceutique AstraZeneca prévient le COVID-19 dans 70,4% des cas, indiquent les résultats préliminaires publiés ce lundi.

Ces données contrastent avec l’efficacité de 95% des préparations produites par les sociétés Pfizer et Moderna, bien que l’antidote britannique soit moins cher et plus facile à conserver.

Les chercheurs ont souligné que leur préparation “est efficace pour empêcher de nombreuses personnes de tomber malades et fonctionne bien dans différents groupes d’âge».

“L’efficacité et l’innocuité de ce vaccin confirment qu’il sera très efficace contre le COVID-19 et qu’il aura un impact immédiat sur cette urgence de santé publique.“, A déclaré Pascal Soriot, PDG d’AstraZeneca, dans un communiqué. Ce vaccin – dont les essais cliniques sont menés au Royaume-Uni et au Brésil – a cependant une efficacité bien inférieure aux près de 95% annoncés par ceux produits par ses rivaux Pfizer / BioNTech et Moderna.

L’Argentine a convenu avec le Mexique qu’elle produirait le vaccin de l’Université d’Oxford avec AstraZeneca pour distribution en Amérique latine, s’il passe la phase 3.

Les scientifiques sont à l’origine de la recherche d’un remède pour mettre fin à la pandémie. L’un des plus nommés ces temps est sans aucun doute Sarah Gilbert, la femme derrière le vaccin Oxford-AstraZeneca.

«Même si je travaille à l’université, j’ai toujours été intéressé par la réalisation de recherches qui provoquent un changement important dans la vie et la santé des gens. C’est un vaccin dont tout le monde a besoin, nous ne pouvons pas le faire seuls, c’est pourquoi nous devons travailler avec différents agents qui s’engagent pour que chacun y ait un accès mondial, et je suis fier d’avoir partagé ce processus avec Astrazeneca pour pour pouvoir faire un changement dans le monde et pas seulement dans certains pays », a expliqué Sarah Gilbert dans le cadre de BioArgentina Virtual 2020, une conférence organisée par la Chambre argentine de biotechnologie (CAB), dans le but de soutenir la dynamique du développement de la la biotechnologie, acteur incontournable de l’économie de la connaissance et plus encore dans ce contexte de pandémie.

En ce sens, jeUn spécialiste qui a passé 15 ans à développer des vaccins contre la grippe et d’autres pathogènes émergents, dont le MERS, membre de la famille des coronavirus, n’a pas hésité à tenter de trouver une solution. Pour cette raison, Gilbert a expliqué que lorsque la séquence génétique du nouveau virus est devenue connue, une équipe du Jenner Institute, Université d’Oxford, a commencé à travailler sur un développement qui pourrait protéger l’organisme contre l’infection mais avec un avantage: ils savaient déjà la plate-forme pour le réaliser.

