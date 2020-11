Élément clé de presque toutes les histoires policières, l’énigme à démêler – un crime, l’identité d’un meurtrier, les indices ou les détails, un message chiffré – devient le pilier de l’histoire. Pablo De Santis, auteur de romans, de nouvelles, de scripts et de bandes dessinées construits avec des crimes et des secrets, il parcourt l’histoire littéraire du genre, où le but n’est pas toujours de savoir qui est le meurtrier, mais qui nous sommes et qui sont ceux qui nous entourent. Parmi ses livres on peut citer L’énigme de Paris, Le calligraphe de Voltaire, Philosophie et Lettres, La sixième lampe, etc.

Lors d’une nouvelle réunion de la «Let’s Read Police», le cycle qui se déroule dans le cadre de Lisons l’expérience —Et que la plateforme Leamos.com s’organise comme un avantage exclusif pour ses abonnés—, Ezequiel Martinez Il a parlé avec l’écrivain du genre policier et de ses clés.

–Existe-t-il des modèles de détectives?

-Oui. Au sein d’Agatha Christie, il y a des personnages comme Hercule Poirot et Miss Marple, que je définis comme des «détectives d’oreille». Ils sont, contrairement, par exemple, à Sherlock Holmes – qui est plutôt un “détective de l’œil” – des personnages qui bavardent, qui écoutent les autres. Selon la théorie de Poirot, il y a de la fierté dans le meurtrier qui le trahit, et parler aux personnages permet de le démasquer, car le meurtrier a construit une œuvre et en manifestera un jour sa fierté. La théorie de Mme Marple est également très originale: elle grandit dans une petite ville qui lui donne l’idée que «la nature humaine est la même partout». Ainsi, il parvient à des conclusions après avoir comparé chaque situation de l’enquête à son peuple et à ses particularités, puisque pour Mlle Marple: «Savoir c’est se souvenir». Les deux fonctionnent comme une sorte de psychanalystes, qui conversent avec les suspects à chaque occasion. C’est à travers les mots qu’ils découvrent l’énigme.

–La lecture du roman policier aiguise-t-elle votre esprit?

—Oui, en grande partie à cause de l’idée de «vérité» accessible à travers des indices. Car dans la littérature en général, mais surtout dans la police, il y a une histoire cachée, enterrée, à laquelle on accède au fur et à mesure que l’histoire avance. De plus, le genre policier vous rapproche du monde des passions: la haine, la vengeance, l’envie. Je crois qu’il y a une psychologie du roman policier: on ne connaît personne complètement, on les voit par intermittence, avec des «flashs», ce n’est qu’à la fin que chaque personnage apparaît dans sa complétude. Comme cela se passe dans la vraie vie! On ne connaît jamais l’autre à fond, ils peuvent cacher des secrets, des énigmes, il faut peut-être les interpréter à travers leurs échecs et leurs gestes, et pas seulement à travers ce qu’ils nous disent explicitement.

