Le tatouage de Pablo Pérez en hommage à Maradona

La mort de Diego Armando Maradona a choqué le monde du football, qui n’était pas prêt à renvoyer le plus grand joueur de tous les temps. L’héritage était si grand et ce que les Dix représentaient pour le sport du ballon que des milliers d’hommages, offrandes et cérémonies dédiées à Pelusa se sont rapidement déroulés aux quatre coins du monde. Des autels, des drapeaux, des peintures, des dessins et des T-shirts portaient l’image du Dix pour l’honorer. Cependant, certains sont allés plus loin et ont décidé de rendre hommage en tamponnant pour toujours son visage sous la forme d’un tatouage.

Bien que l’on sache que, depuis qu’il est devenu une légende vivante lorsqu’il est devenu champion du monde au Mexique en 1986, des milliers de fans ont gravé sa peau avec dévotion à DiegoCertains joueurs professionnels ont décidé de faire de même après avoir confirmé la mort de la star à 60 ans. Et l’un d’eux était Pablo Perez, volant actuel de Les vieux garçons de Newell.

Bien sûr, le footballeur de 35 ans pas une simple phrase ou la célèbre signature de Pelusa n’a été dessinée, mais c’était pour quelque chose de plus frappant. Jeudi dernier, le tatoueur Ezequiel Viapano a téléchargé sur ses réseaux le travail qu’il a fait sur le bras du milieu de terrain dans lequel vous pouvez voir l’image de Maradona avec le maillot Lepra, lorsqu’il jouait en 1993, et derrière lui un numéro 10, tout en noir et blanc.

Le tatouage n’est pas seulement surprenant par son ampleur, car il occupe pratiquement tout le biceps et une partie de l’intérieur du coude droit, également pour sa qualité et sa définition, qui ressemble à une photographie.

Dans l’un des instantanés partagés par Instagram, vous pouvez voir Perez avec les vêtements d’entraînement de Newell’s, on peut donc supposer que le footballeur a décidé de se rendre directement pour effectuer le travail une fois l’une des séances d’entraînement dirigées par Frank Kudelka terminée.

L’ancien Boca avait déjà montré son affection pour Maradona lorsqu’il a décidé de lui dédier quelques mots sur ses réseaux sociaux le 25 novembre, jour où le départ de l’ancien entraîneur de l’équipe nationale a été confirmé. «Peu importe ce que vous avez fait de votre vie, ce que vous avez fait de la nôtre importe peu. Vous nous avez marqués à vie … merci pour tout ce que Diego. Tu es la plus grande chose qui soit », écrit à l’époque à côté d’une photo du Dix avec la chemise albiceleste.

Deux jours plus tard Perez était un partant dans le match avant Étudiants de La Plata pour la Coupe Maradona de la Ligue de Football Professionnel et son équipe remportée par 1-0 avant le Cliquez sur, alors le tatouage de Diego a fait ses débuts dans le tournoi qui porte son nom avec une victoire. Il reste à voir si la séquence continue pour la lèpre ou était-ce une simple coïncidence.

