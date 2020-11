Pachuca et Chivas les nouveaux classés en quarts de finale de la Liga MX (Photo: . / Francisco Guasco)

Pachuca et Guadalajara samedi s’est qualifié pour les quarts de finale ou la ligue du tournoi de football mexicain Guard1anes après avoir éliminé Santos Laguna et Necaxa, respectivement, dans les matchs qui ont ouvert la phase éliminatoire.

Pachuca a battu 3-0 en tant que visiteur des “Warriors” de Santos avec des buts de Víctor Guzmán, du Colombien Óscar Murillo et Roberto de la Rosa.

Guzmán a marqué le premier à la 36e minute avec un tir précis à l’intérieur de la surface après un centre envoyé par Erick Aguirre du secteur gauche.

Murillo a augmenté l’avance à la 55e minute quand il a défini sans marque dans la petite zone après le gardien de but Carlos Acevedo Il a rejeté deux tirs de l’Argentin Ismael Sosa.

L’équipe visiteuse a marqué le troisième à la 85e minute avec un tir puissant de De la Rosa à l’intérieur de la zone après avoir joué un mur avec le Chilien. Victor Davila.

«Les joueurs que nous avons montré ce qu’est Pachuca, il sera un adversaire coriace pour celui qui le touchera (en quart de finale). Nous allons être une équipe qui va combattre qui que ce soit, nous allons être un adversaire très coriace, nous allons laisser nos cœurs sur le terrain “, a déclaré le directeur technique uruguayen. Paulo Pezzolano.

Pendant ce temps, Chivas de Guadalajara Ils ont battu Necaxa 1-0 avec un but de Jesús Ángulo, qui a défini à la 54e minute avec un tir du pied gauche dans la surface après avoir échappé à un adversaire.

Le soi-disant «troupeau sacré» pourrait marquer plus tôt, mais le tir de Gilberto Sepulveda il a frappé le poteau gauche à la 42e minute.

Les deux autres clés des éliminatoires seront définies dimanche lorsque l’actuel champion Monterrey jouera à domicile contre Puebla, et Tigres être un rival de Toluca.

Victor Manuel Vucetich, directeur technique de l’équipe rojiblanco, a assuré en conférence de presse que le plus difficile reste à venir et malgré la victoire, il n’y aura pas de place pour les erreurs dans les matchs suivants.

En outre, il a félicité les quatre grands du football mexicain, tous classés dans la phase finale, mais a assuré qu’ils doivent désormais offrir au public certains des plus grands moments de l’histoire, selon le site Chivas Pasión.

«Les équipes auxquelles nous participons en ce moment et dans lesquelles nous entrons dans la Liguilla sont le produit d’un bon travail effectué par leurs directeurs respectifs et les joueurs. C’est méritoire et nous devons féliciter toutes les institutions, pour cette partie. Cependant, je pense que c’est maintenant la partie la plus importante pour tout le monde ».

Les équipes qui occupaient de la cinquième à la douzième place au classement général à la fin des 17 jours de la saison régulière sont entrées en séries éliminatoires pour affronter un seul match, et les quatre clubs gagnants se déplaceront aux places cinq à huit, en fonction de leur position dans le tableau. , pour jouer les quarts de finale.

Aux quarts de finale, instance à laquelle les quatre premières places du tableau général ont avancé directement à la fin des 17 jours de la saison régulière, ils se sont qualifiés León, Pumas UNAM, América et Cruz Azul.

Les deux autres séries de repêchage se joueront ce dimanche. Le premier parmi Tigres de l’Université autonome de Nuevo León et le Diables rouges de Toluca, État de Mexico.

Le prochain match aura lieu entre le Rayados de Monterrey, cinquième du classement final, contre la bande de Puebla, qui se tiendra au stade BBVA de Nuevo León.

