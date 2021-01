Producteur d’huile de palme chargement de graines d’huile de palme sur un camion à Kampar, province de Riau. Photographe: Wahyudi / . / .

(Bloomberg) – Les prix de l’huile de palme devraient connaître leur meilleure performance annuelle depuis une décennie, alors même que la pandémie de coronavirus fait rage.

Les contrats à terme de référence pour l’huile tropicale, utilisée dans tout, de l’huile de cuisson au shampoing, atteindront en moyenne 3200 ringgit (791 $) la tonne en 2021, le plus haut depuis une décennie, selon la médiane de 23 estimations dans une enquête Bloomberg des analystes, des commerçants et dirigeants de plantations, contre 2 700 ringgits l’année dernière.

Un cocktail haussier d’inondations liées à La Nina et de diminution des stocks en Malaisie soutient le marché, mais les prix pourraient être mis sous pression au second semestre avec la reprise de la production de palme et d’huile de soja. La demande de nourriture et de carburant est entourée d’incertitude alors que le virus persiste sur les marchés clés.

«Avec une production plus faible et les stocks les plus bas depuis des années, les prix de l’huile de palme brute devraient rester élevés jusqu’à la mi-février, mais diminuer par la suite, la production commençant à se redresser et les stocks augmentant à partir de mars», a déclaré Sathia Varqa, propriétaire de Analyse de l’huile de palme à Singapour.

Les prix seront en moyenne de 3 650 ringgit au premier trimestre, avant de redescendre à 3 400 ringgit au deuxième, selon l’enquête. Les estimations allaient de 3 000 à 4 150 ringgits pour le premier trimestre et de 2 500 à 4 280 ringgits au second.

Les contrats à terme ont chuté de 2,4% à 3444 ringgit à 15h52 à Kuala Lumpur vendredi, et se sont dirigés vers leur plus forte baisse hebdomadaire depuis la semaine se terminant le 28 février 2020.

Qu’est-ce qui attend Palm? L’analyste vétéran Dorab Mistry prédit des «mouvements de prix explosifs» au premier trimestre, mais dans l’ensemble, 2021 sera une «année à deux moitiés». Voici ce que les participants de l’industrie regardent:

1. La Nina

La Nina fait des ravages dans le monde entier, provoquant de fortes pluies en Asie du Sud-Est qui ont provoqué des inondations dans le deuxième producteur de Malaisie, et des récoltes de soja en Amérique du Sud. Les exportations d’huile de tournesol ont également chuté de la Russie et de l’Ukraine. Cela continuera à resserrer les approvisionnements en huiles alimentaires dans le monde au cours des prochains mois.

Le temps pluvieux, cependant, pourrait ouvrir la voie à un rebond de la production d’huile de palme au second semestre. James Fry, président de LMC International, prévoit que la production combinée en Indonésie et en Malaisie augmentera de 5,5 millions de tonnes cette année si les dommages liés à La Nina sont contenus.

2. Biofuel Blues

Le programme B30 de l’Indonésie sera un facteur décisif décisif pour le rallye de Palm. Le mandat ambitieux, qui stipule que les combustibles fossiles doivent être mélangés à 30% d’huile de palme, pourrait absorber les approvisionnements croissants du plus grand producteur. Mais la prime de palmier par rapport au gazole a atteint son niveau le plus élevé en au moins deux décennies, ce qui met le programme sous pression. Thomas Mielke, de Oil World, a qualifié le mandat B30 de «facteur de swing» et a déclaré qu’il pourrait être temporairement réduit en mars ou avril.

«Le programme de subvention du biodiesel a subi une forte pression en 2020 dans un contexte de prix bas du brut et de prix élevés de l’huile de palme», a déclaré Aurelia Britsch, responsable des produits de base chez Fitch Solutions. “Cela soulève des inquiétudes quant à la durabilité du programme au début de 2021 alors que l’huile de palme se rallie encore plus.”

Après que la consommation de biocarburants ait chuté de 12% par rapport à l’objectif de 9,6 millions de kilolitres en 2020, l’Indonésie a établi une modeste prévision de 9,2 millions de kilolitres pour cette année. La Malaisie, quant à elle, retardera le déploiement de son mandat B20 à 2022.

3. Production, pénurie de main-d’œuvre

Des rendements plus faibles que prévu et une pénurie chronique de main-d’œuvre ont non seulement freiné la production malaisienne, mais ont également nui aux stocks des plantations. De plus, les inondations dans les zones de croissance clés pourraient réduire davantage la production mensuelle et faire baisser les stocks qui sont déjà à leur plus bas niveau en 13 ans.

«La croissance de la production restera un défi au premier trimestre en raison de graves inondations localisées en décembre et dans la première semaine de janvier», a déclaré Varqa de Palm Oil Analytics. En outre, «une pénurie de travailleurs due à la fermeture des frontières et le moratoire existant sur l’embauche de nouveaux travailleurs étrangers vont probablement se combiner pour entraver les travaux de récolte et alourdir la production».

Les planteurs malaisiens se sont efforcés d’embaucher davantage de travailleurs locaux pour les plantations, notamment en exploitant les prisons et les centres de désintoxication, mais jusqu’à présent, la campagne de recrutement a été vaine.

4. Risques de pandémie

Malgré l’enthousiasme entourant un vaccin, le coronavirus pourrait encore jouer un rôle dans la fortune de l’huile de palme cette année. Une résurgence de nouveaux cas, par exemple, pourrait fermer les villes et étouffer toute reprise de la demande alimentaire des hôtels et des restaurants. La Chine a signalé son premier décès de Covid-19 en neuf mois alors que les grappes de son nord se gonflaient, augmentant le risque d’une épidémie à part entière à l’approche des vacances du Nouvel An lunaire. Le roi de Malaisie a déclaré l’état d’urgence, donnant au gouvernement plus de pouvoir pour faire face à une augmentation des cas de Covid-19, tout comme le pays a imposé un verrouillage ciblé de deux semaines.

5. Surveillance de la demande

L’appétit pour l’huile de palme sera surveillé de près cette année, en particulier chez les plus gros consommateurs de l’Inde et de la Chine. Le récent rallye de Palm a fait des ravages sur les expéditions vers l’Inde sensible aux prix et pourrait faire face à de nouveaux vents contraires dus à la croissance de ses oléagineux nationaux.

En Chine, un rebond des troupeaux de porcs a provoqué des importations record de soja, à partir duquel le tourteau de soja, un ingrédient alimentaire, est produit. Le broyage donne également de l’huile de soja, ce qui pourrait atténuer le besoin d’acheter de l’huile de palme.

Pourtant, si les exportations de palmiers restent robustes, les prix pourraient atteindre 4 000 ringgit – un niveau observé pour la dernière fois en 2008, selon Togar Sitanggang, vice-président de l’Association indonésienne de l’huile de palme, ou Gapki. “Bien que la demande ne se soit pas totalement rétablie, l’huile de palme est un ingrédient alimentaire, les consommateurs doivent donc acheter”, a-t-il déclaré.

