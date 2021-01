Frank Fabra (d) de Boca Juniors dirige le ballon contre Santos aujourd’hui, lors d’une demi-finale de la Copa Libertadores, joué au stade La Bombonera, à Buenos Aires (Argentine). . / Marcelo Endelli

Bogotá, 6 janvier . .- Palmeiras a posé le tapis rouge à son avant-dernière étape vers la finale de la Copa Libertadores 2020 avec une performance de gala dans laquelle elle a battu River Plate 0-3, tandis que Boca Juniors et Santos Ils ont accepté un 0-0 terne mercredi et ont reporté le suspense pour la semaine prochaine.

Le “ Verdao ” était le seul des quatre demi-finalistes à avoir profité de son moment de forme stellaire et lors des duels aller entre les équipes argentine et brésilienne dans cette phase de la compétition, il a augmenté son favoritisme pour soulever le trophée du champion pour la deuxième fois le 30 janvier prochain au stade Maracanã.

Ce mercredi, dans une Bombonera une fois de plus désolée, Boca était en deçà des attentes devant un Santos appliqué qui savait attendre et lui a donné plusieurs frayeurs dans ses incursions rapides dans l’attaque, dans laquelle le Vénézuélien Jéfferson Soteldo a été celui qui a le plus inquiété.

L’équipe Xeneize a parié sur son meilleur buteur du tournoi, Eduardo Salvio, sur la vitesse et la puissance du Colombien Sebastián Villa, ainsi que sur l’expérience de Carlos Tevez, mais tous les trois ont été dilués entre l’entonnoir que l’équipe Albinegro avait à l’arrière.

L’entraîneur de Boca, Miguel Russo, a donné un vote de confiance aux neuf buts marqués entre Salvio (six) et Tevez (trois) des treize de l’équipe dans le tournoi, mais ce fut une nuit sèche qu’il n’a même pas pu terminer l’entrée. d’un autre buteur renommé comme Ramón «Wanchope» Ábila.

Le “ Peixe ” n’a pas non plus eu Kaio Jorge lors d’une soirée brillante, le jeune de 18 ans qui avec cinq buts est le meilleur buteur de l’équipe depuis que Neymar en a marqué 12 en 2012.

La deuxième et décisive rencontre entre Boca et Santos aura lieu le mercredi 13 janvier à Vila Belmiro.

Mardi, Palmeiras a donné à River Plate un coup de grâce qui l’a non seulement confirmé comme la meilleure équipe du tournoi à sa 61e édition, mais lui a également laissé un chemin clair vers la finale.

Le “ Verdao ” s’est dispensé de son “ joyau ”, le Paraguayen Gabriel Verón, car il n’était pas en mesure de jouer et son absence est passée inaperçue car entre Gabriel Menino, Luiz Adriano, Rony et Gustavo Scarpa ils ont détruit le système défensif de River et ont profité de leur épaisseur des erreurs.

C’est la deuxième fois que Palmeiras bat «Millo». Le premier était en 1999, également en demi-finale, bien que les trois buts soient rentrés à domicile.

L’équipe brésilienne est désormais le meilleur buteur de l’édition actuelle, avec 32 annotations, tandis que Luiz Adriano et Rony sont ses meilleurs artilleurs avec chacun 5 cibles.

Pour River, le 0-3 est la pire défaite à domicile sous le commandement de Marcelo Gallardo et la troisième plus encombrante dans le même état de toute son histoire de coupe.

«Il faut digérer le coup, ce qui était totalement inattendu. Au match retour, nous devrons avoir une soirée épique, comme celle qui existe dans le football et qui se produit de temps en temps », a déclaré l’entraîneur de River Plate.

«Nous avons un bon avantage, nous avons marqué trois buts contre River, mais il est également possible que River soit capable d’en marquer trois. Il faut être vigilant pour jouer un match encore meilleur au match retour », a déclaré Abel Ferreira, l’entraîneur portugais de Palmeiras.

Le match retour se jouera le mardi 12 janvier au stade Allianz Parque, où depuis son inauguration en 2014 et après 178 matchs disputés, Palmeiras n’a jamais perdu de 3 buts.

= Résultats du match aller des demi-finales:

05.01: River Plate (ARG) 0-3 Palmeiras (BRA)

06.01: Boca Juniors (ARG) 0-0 Santos (BRA)

= Classement des buteurs:

Avec 8: Fidel Martínez (Shanghai Shenhua aujourd’hui / avant Barcelone).

Avec 6: Rafael Santos Borré (COL-River Plate) et Eduardo Salvio (Boca Juniors).

Avec 5: Luiz Adriano et Rony (Palmeiras), Kaio Jorge (Santos) et Julián Álvarez (River Plate).

Avec 4: Willian (Palmeiras), Fernando Zampedri (ARG-Universidad Católica), Oscar Cardozo (Libertad), Gabriel Torres (PAN-Independiente del Valle), Bruno Henrique (Flamengo) et José Rivas (Etudiants de Mérida).