Peut-être pour un temps les regards – chargés d’une morbidité aussi haineuse qu’inévitable – cherchent à parcourir la physionomie de Carolina Ardohain comme ils l’ont fait d’innombrables fois mais maintenant pour voir ce qu’ils n’avaient jamais perçu: les conséquences physiques d’un accident.

Modèle de profession, Pampita Il a réalisé d’innombrables productions photographiques, à la fois publicitaires et journalistiques. Également actrice, elle a participé à des fictions télévisées et même à des films. Adepte de danse, elle s’est montrée dans le Dansant. Chauffeur, ajoutez des heures et plus d’heures d’air. Personnage public, il est la cible des paparazzi. Et pourtant personne ne les a jamais remarqués. Ils étaient toujours là, en vue. Et ils sont passés inaperçus.

Il était nécessaire que Pampita le révèle dans une note divertissante qui William le Pelado Lopez l’a fait pour son cycle Samedi saint, pour Amérique. Là, après avoir raconté différentes intimités (“ça me fait un peu peur … mais je me rends”, prévenait-il au début), comme il n’a jamais retourné un cendrier au Susana Gimenez mais oui, «autre chose», qui commande des vêtements colorés et qui a l’habitude de faire le lit «très serré», a reçu une invitation de López. “Je n’ai jamais parlé de moi …”, proposa-t-il, appelant à la confiance.

La révélation de Pampita, dans une note de Guillermo López (Vidéo: “Santo Sábado”, Amérique)

“Je n’ai jamais dit ça …” Carolina a accepté le défi, “j’ai un bras plus court que l’autre. Beaucoup plus court que l’autre ». Guillermo ne pouvait cacher son visage surpris: “Mais beaucoup plus court …?”, Dit-il, ne croyant pas ce qu’il entendait. “Beaucoup. Regardez»Répondit le mannequin en retroussant ses manches, en étirant ses bras et en les plaçant côte à côte. “Combien de centimètres?”, voulait savoir le journaliste. “Et je ne sais pas. Assez».

“J’ai dû faire beaucoup de récupération elle a expliqué. J’ai eu un accident de voiture, et comme je n’ai pas bougé d’un côté de mon corps pendant longtemps, certains muscles étaient plus atrophiés». “Ça ne se voit pas, je vous le dis,” clarifia López. “Merci! s’écria Pampita, soulagée. Mais personne ne le sait“.

Malgré les aveux, l’ancien jury de danse n’a pas donné plus de détails sur l’incident. Mais le 12 mai 2001, alors qu’il avait 22 ans, il était le protagoniste involontaire d’un accident considérable survenu sur la route 205, près de la ville de Saladillo à Buenos Aires. Ardohain rentrait à Buenos Aires sur la banquette arrière d’un Ford K avec les producteurs du programme Foudre – conduit par Maria Vazquez sur l’écran en Amérique, à cette époque, elle se produisait comme notera-, après avoir couvert le marathon de Marcelo Tinelli à Bolívar.

Il faisait déjà nuit quand au kilomètre 206 de l’itinéraire la voiture mordit l’accotement pour faire sept chutes et terminer son voyage inattendu au-dessus d’un champ. Pampita – souffrant de divers traumatismes – et un producteur ont dû être hospitalisés d’urgence, tandis que les deux autres occupants étaient indemnes. Pendant quelques mois, il n’a pas pu travailler; et n’a plus jamais craint. “Ils m’ont baigné, m’ont nourri dans la bouche, m’ont brossé les dents …”Il rapporterait plus tard dans une interview à propos de ces jours après l’accident.

Il y a 19 ans, la ceinture de sécurité a sauvé la vie de Pampita (Instagram)

Cependant, la carrière de Pampita n’a été en rien affectée par l’épisode, qu’elle a défini comme un «sustazo»: elle a continué dans la franche ascension qu’elle avait connue depuis son apparition retentissante dans le mannequinat. Puis le reste viendrait: les scandales, les turbulences amoureuses, les enfants, la popularité, le degré de célébrité atteint. Et tout cela sans que personne ne remarque cette suite. Et peut-être qu’ils ne seront jamais remarqués, même si les regards interfèrent dans la recherche de ce qui n’a pas de sens.

