López-Gatell, en charge de la lutte contre le coronavirus au Mexique, a été pointé du doigt pour son “échec” à contrôler la pandémie (Photo: Galo Cañas / Cuartoscuro)

Il PAIN (National Action Party), la principale opposition parlementaire au Mexique, a demandé la démission du sous-secrétaire à la Santé, Hugo Lopez-Gatell, le “tsar du COVID-19” dans le pays, en raison de l’échec supposé à gérer la pandémie “qui a laissé des résultats malheureux” et un bilan négatif de décès.

«Il est évident que cet homme López-Gatell doit passer avant les résultats. La gestion de la pandémie est un désastre et nous devons le dire clairement, c’est de la négligence», A exprimé le sénateur Francisco Salazar lors d’une conférence de presse ce mardi.

En outre, le sénateur de l’état de San Luis Potosí a regretté que le Mexique soit sur le point d’entrer dans le “tableau des médailles du défunt” par COVID-19 dans le monde. “Nous serons à la troisième place après les Etats-Unis et le Brésil, nous sommes sur le point de dépasser l’Inde”, a-t-il fait remarquer.

Le sénateur du PAN Francisco Salazar a sévèrement critiqué les résultats du travail de López-Gatell (Photo: avec l’aimable autorisation du Sénat PAN)

Et c’est que le Mexique traverse le pire moment de la pandémie COVID-19. Ce lundi, le pays a atteint 150000 décès dus à la maladie dans tout le pays, avec un peu plus de 1,7 million de cas positifs confirmé accumulé, selon les chiffres officiels du ministère fédéral de la Santé.

Sur le front de la vaccination, Le Mexique accumule 642105 doses appliquées dans toute la République jusqu’au 25 janvier 2021. Sur ce total, 28 715 personnes, soit l’écrasante majorité du personnel de santé de première ligne dans la lutte contre le coronavirus, ont déjà reçu les deux doses nécessaires. Le reste, 613 390 personnes, a reçu le premier.

Le sénateur Salazar a expliqué que, dans le cas de Inde, il y a 153000 décès dus à la pandémie, 3000 de plus que le Mexique, mais avec «une petite différence»: au Mexique, il y a 130 millions d’habitants, et en Inde, il y en a 1 326 millions, soit 10 fois plus que les Mexicains.

Le Mexique a dépassé 150 000 décès dus au COVID-19 cette semaine, soit plus du double du “scénario catastrophique” (Photo: Carlos Jasso / .)

Nous sommes déjà sur le point de les dépasser en nombre de morts, et l’Inde est un pays avec tant de lacunes, une variété de villes. Cependant, nous sommes sur le point de les atteindre et d’atteindre la “médaille de bronze

De plus, ironiquement, il a dit que Le Mexique a une “médaille d’or, une terrible médaille” en nombre de décès par rapport au nombre d’infections et par nombre d’habitants. “Dans d’autres pays, ils ont beaucoup plus d’infections, mais ils ne sont pas morts, malheureusement dans ce domaine nous sommes également très mauvais”, a-t-il déclaré.

D’autre part, a critiqué le fait que le président López Obrador avait fait le tour de son État, San Luis Potosí, sans porter le masque à aucun moment du week-end. Ce dimanche, le président mexicain a annoncé qu’il avait été testé positif au COVID-19.

“J’espère que vous comprenez maintenant que le masque fonctionne, etLe masque n’est pas la seule solution, mais c’est la première barrière qui doit être appliquée aux virus. Voyons voir si maintenant s’il porte un masque », dit-il.

Il y a plus de 1,7 million de personnes infectées confirmées dans le pays (Photo: Carlos Jasso / .)

Il a également rappelé à quel point le président mexicain a été têtu lorsqu’il s’agit de porter le masque, qu’il a porté à quelques reprises ces derniers mois. Juste le 2 décembre, López Obrador a assuré lors de sa conférence de presse habituelle du matin que Il ne portait pas de masque car tant son secrétaire à la Santé, Jorge Alcocer et López-Gatell, ils lui avaient dit que ce n’était pas “indispensable”.

López-Gatell et Alcocer me disent que ce n’est pas indispensable, il y a d’autres mesures, et je pense qu’il vaut mieux prendre une distance saine et prendre soin de soi

Avant, le 16 mars, alors que la pandémie commençait à peine à s’installer dans le pays, López-Gatell a même déclaré que “la force du président est morale, ce n’est pas une force contagieuse”. “En termes de personne, un individu qui pourrait infecter les autres”, a-t-il déclaré.

AMLO a ratifié son soutien à López-Gatell à plusieurs reprises l’année dernière (Vidéo: Gouvernement du Mexique)

«Le président a la même probabilité de contagion que vous ou moi, et vous faites également des tournées, des tournées et êtes dans la société. Le président n’est pas une force de contagion», A terminé le fonctionnaire, au centre de l’attention pour la stratégie contre le coronavirus qui a déjà fait plus de deux fois plus de morts que ceux envisagés dans le «scénario catastrophique».

Cependant, López Obrador a défendu le travail de López-Gatell bec et ongles. Il y a quelques semaines à peine avant la pluie de critiques pour les vacances où Le sous-secrétaire à la santé a été pris sur une plage sans masque ni distance saine, l’a ratifié au bureau.

«Pour nous, la participation du Dr Hugo López-Gatell, exemplaire, a été très utile. Je ne pense pas qu’il y ait un officiel dans le monde avec ces caractéristiques, même s’ils se fâchent et que je sais ce qu’ils vont me répondre, répondre. Le Dr Hugo López-Gatell est de première classe, préparé, c’est un grand professionnel»A-t-il dit dans sa conférence habituelle du matin.

