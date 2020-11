PANAMA (AP) – Le président panaméen Laurentino Cortizo a effectué un isolement préventif mardi après qu’un proche collaborateur a été testé positif pour le nouveau coronavirus.

Malgré le fait qu’il ait été testé négatif lors de deux tests qui ont été effectués la veille, le président de 67 ans a choisi de ne pas participer en personne aux actes officiels pour l’anniversaire de la séparation de la Colombie et mercredi aux célébrations des symboles nationaux, a rapporté La présidence.

Cortizo avait déjà subi des tests COVID-19 les mois précédents avec des résultats négatifs. Il n’a pas été signalé cette fois quel fonctionnaire était tombé malade du virus.

Les Panaméens ont célébré les fêtes nationales sans les défilés traditionnels des groupes de musique dans les rues en raison de la pandémie.

Bien que, ces derniers mois, le Panama ait réussi à réduire les infections et les décès dus au COVID-19, le pays d’Amérique centrale de 4,2 millions d’habitants maintient l’un des records par habitant les plus élevés d’infections et de décès dus à la maladie au monde, selon des experts. .

Le déclin de la propagation du virus et la plus grande capacité des services hospitaliers ont permis au Panama de rouvrir davantage d’activités économiques depuis septembre, de lever une longue quarantaine et de raccourcir un couvre-feu.

Mardi, le pays a enregistré 134 915 infections et 2 720 décès. Les autorités n’excluent pas une éventuelle épidémie dans les semaines à venir en raison de la réouverture.