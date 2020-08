Mandel Ngan / .

Dans une lettre envoyée mardi au secrétaire d’État adjoint Stephen Biegun, le représentant Joaquin Castro (D-TX) a déclaré qu’il lance une enquête sur les circonstances entourant la décision du secrétaire d’État Mike Pompeo de s’adresser à la Convention nationale républicaine depuis Jérusalem.

Castro, président du sous-comité de surveillance et d’enquêtes de la commission des affaires étrangères de la Chambre, a déclaré que le choix de Pompeo de prendre la parole à la convention «pourrait violer la loi Hatch, les règlements gouvernementaux mettant en œuvre cette loi et les politiques du département d’État», selon Castro. lettre, que The Daily Beast a obtenue. La loi Hatch interdit aux employés fédéraux de participer à certaines activités politiques. Et comme l’a rapporté pour la première fois Politico, des documents d’État montrent que le choix de Pompeo de participer à la Convention nationale républicaine peut également violer des avis juridiques diffusés en interne au sein du département dont le secrétaire lui-même a approuvé.

Dans un câble aux employés de l’État en juillet, Pompeo a déclaré qu’il était important que les employés «n’engagent pas indûment le Département d’État dans le processus politique et qu’ils adhèrent à la loi Hatch et aux politiques du Département dans leurs propres activités politiques. Dans sa note, Pompeo a fait référence à une note de décembre des avocats du ministère selon laquelle les personnes nommées par le Sénat «pourraient même ne pas assister à un congrès d’un parti politique ou à un événement lié à un congrès».

«À l’approche des élections générales de 2020, il est rappelé à tous les employés du Département d’examiner et de se conformer aux restrictions sur les activités politiques qui s’appliquent aux employés du Département», a déclaré Pompeo dans son câble de juillet.

Dans un communiqué lundi soir, Engel a déclaré que le discours de Pompeo «violerait les restrictions légales sur les activités politiques, selon une interprétation de longue date des avocats du département d’État». Maintenant, Castro annonce l’enquête de son sous-comité, demandant à Biegun de remettre des documents relatifs au voyage de Pompeo à Jérusalem, y compris des reçus « démontrant que toutes les dépenses engagées par le département d’État ont été remboursées par le RNC, la campagne de Trump ou d’autres sponsors extérieurs », selon à la lettre. Castro est également à la recherche de documents préparés ou envoyés par le Bureau du Conseiller juridique du département concernant les restrictions sur les activités politiques de Pompeo, des personnes nommées par le président ou des personnes nommées par le gouvernement.

Castro a également demandé à Biegun de fournir des réponses écrites à une liste de questions liées au voyage du secrétaire à Jérusalem et aux détails entourant son discours du RNC, y compris si des directives juridiques supplémentaires avaient été rédigées pour informer la décision de Pompeo de participer à la convention. Castro a donné à Biegun la date limite du 10 septembre et lui a demandé de fixer une heure de briefing avec le sous-comité à cette date.

Une personne proche du dossier a déclaré au Daily Beast que le discours de Pompeo avait été pré-enregistré à Jérusalem et que le secrétaire ne serait pas en Israël lors de sa diffusion. Le ministère a déclaré à McClatchy que «[Pompeo’s] l’avocat, les avocats du département d’État, les avocats du RNC, les avocats de la Maison Blanche ont tous travaillé sur sa comparution pour s’assurer qu’elle est parfaitement légale et appropriée.

Le département d’État n’a encore rendu public aucune justification juridique du discours de Pompeo.

