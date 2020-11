Instagram

La célèbre chanteuse de musique populaire Paola Jara a de nouveau parlé des chirurgies qu’elle a subies et a demandé avec véhémence à ses disciples de ne pas «inventer davantage» ses procédures esthétiques.

Grâce à l’outil de questions sur Instagram, Jara a répondu à un suiveur qui a demandé “Pao tu cola, sont-ils des implants ou de la graisse?” auquel l’Antioqueña a dit: “Je vais terminer sur cette question qu’ils me posent beaucoup. Je n’ai pas d’implants dans la queue, je vous ai déjà dit quelles sont mes chirurgies. J’ai des seins, une lipo et un nez. N’inventez pas plus parce que je n’en ai plus ».

Une autre des chirurgies dont il a parlé était celle de ses lèvres. «C’est aussi beaucoup demandé et il y en a beaucoup qui assurent que j’ai la bouche ouverte. Ou plutôt, je n’ai ni hyaluronique, ni hydratation, ni charge, ni rien. Ma bouche est naturelle », a-t-il assuré.

Il a également révélé sa taille. «Regardez, j’en mesure un avec rien (rires). Mensonges, je mesure 1,59 et la vérité est que je m’en fiche. Je suis super petit, je suis heureux et c’est pourquoi il y a des talons pour quand je veux me sentir grand ».

Jara a échangé des commentaires avec ses followers alors que la chanteuse voyage au Mexique avec son partenaire sentimental, la chanteuse de musique également populaire, Jessi Uribe.

Paola Jara avait récemment fait la une de la décoration soudaine et rapide de Noël dans sa maison. Dans des histoires Instagram, accompagnée de sa famille, elle a montré comment elle a décoré la salle à manger, l’entrée et qu’elle a déjà mis l’arbre.