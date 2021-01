Paola Jara et Jessi Uribe. Photo: Instagram Paola Jara.

Après plus d’un an à vivre ensemble, et après diverses polémiques résultant de leur relation, le célèbre couple Jessi Uribe Uribe et Paola Jara a annoncé via leurs réseaux sociaux que les Colombiens les verraient éventuellement à l’autel en 2021.

Cela a été raconté par des chanteurs de musique populaire à travers une série de questions et réponses sur Instagram de Jessi Uribe, où ses abonnés l’ont interrogé sur la date de son mariage avec Jara, l’une des questions avec lesquelles ils ont été le plus abordés dans les derniers mois.

“Demandez quoi que ce soit, je réponds à tous ceux qui sont ici»C’était le nom de la dynamique avec laquelle le chanteur colombien a entamé la ronde des questions, qui accumule déjà plus de 4 millions de followers sur son compte.

-Quand tu vas m’épouser? Uribe a demandé à Paola Jara, tout en pointant la caméra pour qu’elle réponde.

Vêtue d’une robe rouge et d’une voix timide, Jara a relu la question et a répondu: “En 2021”. Jessi Uribe, qui n’attendait pas de réponse, a montré une joie évidente sur son visage, tout en affirmant son émotion à ses followers.

Cependant, ce ne serait pas la première fois que des artistes parlent de mariage. En juillet 2020, lors d’une autre série de questions et réponses, cette fois faite par le compte de Paola Jara sur son Instagram, ses followers lui ont demandé si elle voulait se marier, ce à quoi elle a répondu:

“J’ai été un peu sceptique à ce sujet, mais tout va bien … Oui”La chanteuse s’est exprimée sur son réseau social.

À la suite de cette question, ils ont interrogé Paola Jara sur la question de savoir si ses fans devraient commander la robe de mariée et le costume des deux, ce à quoi l’artiste de musique populaire a répondu en riant: «Serait-ce que nous les commandons?

Jusqu’à présent, on ne sait pas si le couple se mariera cette année, cependant, leurs partisans attendent une date officielle.

Le nouveau membre de la famille

Noël est arrivé tôt à Paola Jara l’année dernière. Cela a été indiqué sur ses réseaux sociaux, où il a commenté que son petit ami, Jessi Uribe, lui avait donné un autre animal de compagnie: un chien de Poméranie.

Comme l’a dit la chanteuse, Jessi l’a emmenée dans une pièce où il y avait une valise, quand elle l’a ouverte, un chiot blanc est sorti en remuant la queue. L’émotion de Jara était si grande qu’elle a dit qu’elle s’était mise à pleurer.

“J’ai pleuré. Je vais vous montrer mon cadeau de Noël. S’il vous plaît, il n’a pas de nom, aidez-moi à en mettre un; C’est une fille. J’ai besoin de toi pour m’aider, s’il te plaît, nomme cette princesse», A déclaré la chanteuse via son compte Instagram.

Dans les commentaires, Paola Jara en a également profité pour remercier son mec pour un tel cadeau de Noël. “Je t’aime, mon amour, merci d’être si spécial. Merci mon Dieu de t’avoir mis dans ma vie, Jessi Uribe», A écrit l’artiste sur son compte Instagram.

