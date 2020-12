ROME, 24 ANS (EUROPA PRESS)

Le Pape a avancé de deux heures la messe du Coq prévue ce jeudi 24 décembre dans la basilique Saint-Pierre à 19h30 et ne donnera pas la bénédiction “ Urbi et Orbi ” se penchant hors du balcon pour éviter les foules sur la place Saint-Pierre et respecter ainsi les réglementations sanitaires sévères imposées par l’Italie, qui avec plus de 68 000 décès est le pays avec le plus grand nombre de décès en Europe à cause du Covid-19.

Comme le rapporte le Vatican, le Pape ne se tournera pas, comme chaque année, vers le balcon central de la basilique du Vatican pour donner sa bénédiction aux 1,2 milliard de catholiques du monde. Au lieu de cela, il est prévu de le faire seul depuis la salle des bénédictions du palais apostolique.

On s’attend à ce que, à cette occasion, le Pape s’adresse «à la ville et au monde» et réitère sa demande de mettre fin aux situations de guerre et d’injustice dans le monde. C’est un geste extraordinaire qu’il a déjà mis en pratique le dimanche de Pâques dernier en plein confinement extrême lors de la première vague de l’urgence sanitaire. Les 26 et 27 décembre, ainsi que les 1er, 3 et 6 janvier, le pontife priera l’Angélus de son étude privée à la Bibliothèque apostolique. Tout sera diffusé en direct sur Internet.

Au-delà de la célébration de la messe du Coq à 19h30 et non à 21h30, le reste des cérémonies liturgiques du Saint-Père pour Noël ne subit aucun changement d’heure, mais l’accès du fidèles, qui devront porter des masques lors des célébrations et garder leurs distances sur les berges pour éviter la contagion.

Le 31 décembre, il célébrera les Vêpres et Te Deum en action de grâces pour l’année qui se termine et la première célébration de 2022 aura lieu le même 1er janvier, solennité de Marie Très Sainte, Mère de Dieu, et 54e Journée mondiale de la paix , qui s’intitule cette année «La culture du care comme chemin vers la paix». Le mercredi 6 janvier, il présidera l’Eucharistie pour la solennité de l’Epiphanie du Seigneur.

Le Pape célébrera également une messe à 10h00 dans la basilique Saint-Pierre, tandis que le mercredi 6 janvier, il présidera l’Eucharistie de la solennité de l’Epiphanie du Seigneur.

Le gouvernement de Giuseppe Conte a mis en place un lock-out entre le 24 décembre et le 6 janvier qui, bien qu’il ne soit pas aussi extrême que celui du printemps, imposera des limitations de mouvement et la fermeture d’activités non essentielles.

Pendant dix jours, vous ne pouvez marcher que près de chez vous, faire du sport et recevoir la visite de 2 adultes à la maison. Les bars, restaurants, boutiques et centres de beauté resteront fermés, tandis que les librairies, pharmacies, supermarchés, kiosques à magazines et coiffeurs, entre autres, resteront ouverts. De plus, tout déplacement ne sera autorisé que pour des raisons de santé, de travail ou de nécessité. Le transit entre les régions est également interdit et le couvre-feu restera en vigueur de 22 h 00 à 5 h 00.

Cependant, les messes continueront d’être célébrées. En ce sens, la Congrégation pour le culte divin a publié un décret qui permet aux prêtres de célébrer jusqu’à quatre messes par jour le jour de Noël pour éviter les foules de fidèles dans les églises.