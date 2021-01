ROME, 3 (PRESSE EUROPE)

Le Pape a attaqué la «mentalité hédoniste» qui prône «ses propres intérêts», alors qu’il a censuré les «guerres» et a demandé que, en cette année 2021 qui vient de commencer, les sociétés mettent le plus faibles et les moins favorisés.

“En tant que chrétiens, nous fuyons la mentalité fataliste ou magique, nous savons que les choses iront mieux dans la mesure où avec l’aide de Dieu nous travaillerons ensemble pour le bien commun, en mettant au centre les plus faibles, les moins favorisés”, a-t-il dit. indiqué par le pontife lors du traditionnel Angélus ce dimanche.

Le Pape a ajouté que, bien que l’on ne sache pas ce que l’humanité détiendra en 2021, ce qui peut être fait en tant que société est de s’engager et de prendre soin «les uns des autres», ainsi que de prendre soin de la «création».

Sans mentionner précisément ce à quoi il faisait référence, le Pape a indiqué que cela lui a fait du mal de lire dans les journaux les nouvelles de citoyens qui, pour échapper à la détention, ont pris un avion pour partir en vacances dans un autre pays.

“Ce sont de bonnes personnes, mais ils n’ont pas pensé à ceux qui sont restés chez eux, aux problèmes économiques de tant de personnes que l’enfermement a laissé sur le terrain”, a déclaré le Pape à partir de son étude privée au Palais apostolique du Vatican. , puisque l’Italie connaît un confinement extrême qui ne permet aux gens de quitter leur domicile que pour des raisons justifiées telles que la santé et le travail.

De plus, dans sa catéchèse, il a exhorté les fidèles à montrer «les faiblesses» à Dieu «sans crainte» après avoir déclaré qu’il «s’est fait chair» précisément dans les lieux «qui embarrassent le plus» l’homme: «Il s’est fait chair et ne Il est retourné. Il n’a pas assumé notre humanité comme une robe, qui est mise et enlevée. “

De cette manière, il a demandé aux fidèles de partager avec lui leur intimité, c’est-à-dire «les joies et les peines, les désirs et les peurs, les espoirs et les peines, les personnes et les situations». Et puis il a ajouté: “Arrêtons-nous en silence devant Bethléem pour savourer la tendresse de Dieu qui s’est rapproché, qui s’est fait chair.”