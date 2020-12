ROME, 6 (PRESSE EUROPE)

Le Pape a rappelé, devant les quelques pèlerins venus sur la place Saint-Pierre au Vatican pour écouter l’Angélus ce dimanche, qu ‘”il n’y a pas de pandémie ou de crise qui puisse éteindre la lumière de Dieu”, tout en exhortant aller «au sens» de l’arbre et de la crèche, qui sont les «signes d’espérance» de Noël, et «tenir la main» des personnes qui en ont le plus besoin pour que le Christ naisse de nouveau.

“Il n’y a pas de pandémie ou de crise qui puisse éteindre la lumière de Dieu

Prenons par la main ceux qui en ont le plus besoin pour que le Christ renaisse au milieu de nous », a souligné le pontife.

Au cours de sa prière dominicale, François a réfléchi sur l’itinéraire de la conversion à la suite de la recherche de Dieu et de son royaume, qui signifie «changer de direction» et «changer sa façon de penser». Ainsi, il a déclaré que cela implique un rejet de tout ce qui est lié au «péché», c’est-à-dire «la mentalité du monde, un attachement excessif au confort, au plaisir, au bien-être, à la richesse».

De la même manière, il a souligné que la conversion est “une grâce” qui vient de Dieu et que “personne ne peut le faire avec sa propre force”. En outre, il a également souligné: “Souvenez-vous de la tendresse de Dieu. Dieu n’est pas un mauvais père, il est tendre. Il nous aime beaucoup.”

Le Pape a poursuivi sa catéchèse sur la conversion en soulignant que «l’abandon du confort et de la mentalité mondaine n’est pas une fin en soi», mais vise à atteindre «le royaume de Dieu», «la communion avec Dieu» et «l’amitié avec Dieu».

Francisco a reconnu que “ce n’est pas facile” car il existe de nombreux “liens” qui maintiennent les gens proches du péché, tels que “l’inconstance”, le “découragement”, la “malice”, “le mauvais environnement” et “le mauvais exemples “.

En ce sens, il a mis en garde contre “une existence médiocre” dans laquelle la tentation se fait sentir de “dire qu’il est impossible de devenir vraiment”. Et il a invité à s’ouvrir «à la beauté, à la bonté et à la tendresse de Dieu» qui abandonne «le faux et l’éphémère» pour «le vrai, le beau et le durable».