Le pape souffre de sciatique et ne célébrera pas les vêpres et ne pourra pas non plus célébrer la messe du Nouvel An, bien qu’il présidera l’Angelus demain

L’homélie préparée par le Pape pour les Vêpres et le Te Deum en action de grâce pour l’année qui s’achève a tenté de donner du sens au déclenchement de la pandémie en considérant que lorsque ces «fléaux qui frappent l’humanité» se produisent, le «compassion» et œuvres de charité chez les hommes.

La dernière messe de l’année a été célébrée dans la basilique Saint-Pierre au Vatican par le préfet émérite de la Congrégation pour les évêques et président émérite de la Commission pontificale pour l’Amérique latine et le cardinal Dean, Giovanni Battista Cardenal Re. Comme expliqué par le bureau du Saint-Siège, le pontife souffre d’une «sciatique douloureuse» qui l’a empêché de célébrer cette messe et aussi le nouvel an.

“Ici oui, peut-être que nous pourrions donner un sens au drame qu’est la pandémie comme à tous les autres fléaux qui frappent l’humanité. Le fait d’éveiller la compassion en chacun de nous et de provoquer des gestes et des attitudes de proximité attentive et solidaire” Le cardinal Re lisant l’homélie écrite par le pape, qui a suivi la célébration depuis sa chambre à Santa Marta.

Ainsi, il a donné l’exemple du Bon Samaritain qui, lorsqu’il rencontre ce pauvre homme à moitié mort au milieu de la route “ne lui a pas fait de sermon sur le sens de ce qui lui était arrivé, pour le convaincre qu’au fond de lui cela lui était arrivé par c’est bon. ” “Le Bon Samaritain, ému de compassion, s’est incliné devant cet inconnu le traitant comme un frère et je prends soin de lui en faisant tout ce qui est en son pouvoir”, a déclaré Re.

Dans ses réflexions prononcées à l’issue de la messe de fin d’année au cours de laquelle il rend grâce pour l’année qui s’achève, le cardinal doyen a estimé qu ‘«il pouvait sembler quelque peu contraint, voire strident, de remercier Dieu pour cette année qui s’achève, marquée par la pandémie. “

En ce sens, il a rappelé: “Pensons aux familles qui ont perdu un ou plusieurs membres, celles qui sont tombées malades, celles qui ont souffert de la solitude, celles qui ont perdu leur emploi …”. Le cardinal italien s’est demandé: “quel est le sens d’un drame comme celui-ci?”, Mais a exhorté à ne pas être pressé de répondre à une telle question. «À nos« pourquoi »les plus angoissés, même Dieu ne répond pas en utilisant des raisons supérieures», a-t-il dit.

En analysant la réponse, il a montré clairement que le Dieu chrétien n’a rien à voir avec celui «qui sacrifie les êtres humains pour un grand projet, même si c’était le meilleur possible». Et il a clarifié ainsi: “Non, ce Dieu cynique et impitoyable n’existe pas. Ce n’est pas le Dieu que nous louons et proclamons Seigneur”.

Pour Rê, la réponse de Dieu va dans le sens de l’incarnation: «Dieu qui nous a révélé Jésus-Christ Dieu est Père, père éternel et si son fils est devenu homme c’est à cause de l’immense compassion du cœur du Père.

Dans l’homélie du Pape prononcée par le cardinal Rê, une allusion a également été faite à tous «ceux qui ont tranquillement essayé de rendre le fardeau de la preuve plus supportable». Outre les personnels de santé, bénévoles et religieux, Re s’est concentré sur les directeurs d’écoles et les enseignants, qui «jouent un rôle essentiel dans la vie sociale et qui doivent faire face à une situation très complexe».

Il avait également des mots pour les administrateurs publics “qui valorisent toutes les bonnes ressources de la ville et du territoire qui sont séparées des intérêts locaux et du parti cherchant vraiment le bien commun de ceux qui en ont le plus besoin”.

«Tout cela ne peut pas arriver sans la Grâce et sans la miséricorde de Dieu», a-t-il souligné, ajoutant: «Nous – nous le savons bien de notre propre expérience – dans les moments difficiles nous avons tendance à nous défendre – c’est naturel- – pour nous protéger et protéger ceux qui comptent le plus pour nous, pour protéger nos intérêts ».

Et puis il s’est demandé: “Comment se fait-il alors que tant de gens sans autre récompense que de faire le bien trouvent la force de prendre soin des autres? Qu’est-ce qui les pousse à renoncer à une partie d’eux-mêmes de leur confort. leur propre temps de leurs propres biens pour le donner aux autres? Bien qu’ils ne le pensent pas, la force de Dieu les pousse, ce qui est plus puissant que notre égoïsme “.

SCIATICA EMPÊCHE LE PAPE DE CÉLÉBRER LA MESSE

Le pape François, qui s’est réuni le 17 décembre dernier, 84 ans, il y a eu je célèbre les services liturgiques du Te Deum en action de grâce pour la fin de l’année ni la première célébration de 2021, le vendredi 1er janvier, car une “sciatique forte”, comme l’a expliqué le bureau de presse du Vatican.

Pour cette raison, c’est le préfet émérite de la Congrégation pour les évêques et président émérite de la Commission pontificale pour l’Amérique latine et le cardinal Dean, Giovanni Battista Cardenal Re, qui ont célébré cette messe.

Le cardinal secrétaire d’État, Pietro Parolin, célébrera la messe le vendredi 1er janvier bien qu’en tout cas l’Angélus le vendredi, coïncidant avec la solennité de Marie, Mère de Dieu et la 54e Journée mondiale de la paix , qui cette année intitulée «la culture de la sollicitude comme chemin de la paix», sera présidée par François, au même titre que l’Eucharistie de la solennité de l’Épiphanie du Seigneur le 6 janvier.