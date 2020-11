Lorsque le drame s’est produit, le père du mineur sauvegardait son véhicule dans le garage de sa maison située dans le quartier de Fray Joaquín, de la Paz, Cesar / (dossier).

Le matin du 25 novembre, un grave accident a été annoncé qui s’est terminé cette semaine par la mort d’un bébé dans la région des Caraïbes colombiennes. Une insouciance malheureuse au moment de quitter la maison, a mis fin à la vie d’un enfant de moins d’un an dans la municipalité de Los Robles de La Paz, Cesar, située à 20 kilomètres de Valledupar.

Cela s’est produit lorsque le père du mineur a tenté de sortir sa voiture du garage de sa maison située dans le quartier de Fray Joaquín. Le véhicule était garé à l’avant, l’homme a donc dû faire marche arrière pour sortir. Malheureusement, elle ne pouvait pas voir que son fils était derrière la voiture, jouant apparemment. Quelques secondes plus tard, il l’a écrasé et cela lui a causé de graves blessures, pour lesquelles il a dû être transféré dans un hôpital de Valledupar pour être soigné.

Immédiatement, l’événement a attiré l’attention des proches et des voisins du secteur, qui ont tenté d’aider l’enfant avant d’être transféré au centre d’aide sociale de la capitale du département, où il n’a pas réussi à arriver vivant. La situation a attiré l’attention et invité les citoyens à être beaucoup plus conscients des enfants et à très bien vérifier les lieux pour éviter que des événements similaires ne se reproduisent à l’avenir.

Bien que pour des raisons logiques, la famille du mineur n’ait pas encore commenté le fait, le Diario del Huila a publié le témoignage d’un voisin du quartier Fray Joaquín qui a été témoin des événements et réfléchi à l’importance de prendre soin des nourrissons et de la responsabilité. parental:

Quelle tragédie, nous ne pouvons pas y croire. Comment une créature comme celle-ci subit un accident si dur, & nbsp; son père est dévasté. Mais cela nous aide également à être tous plus conscients de nos enfants & nbsp; car tout peut changer en quelques secondes

Après avoir inspecté le corps, les autorités ont déterminé que le mineur était décédé en cours de route des suites d’un grave traumatisme cranioencéphalique consécutif à l’accident, également confirmé par la clinique pédiatrique Simón Bolívar de la ville de Valledupar.

Face à la tragédie, l’Institut colombien de protection de la famille (ICBF) s’est rendu au domicile du mineur pour apporter un accompagnement et une aide psychologique à la famille qui traverse un deuil difficile, en particulier le père du mineur, un homme de 41 ans qui, selon Avec le Semana Magazine et les autorités municipales, il serait commerçant de la région, originaire du quartier de San José del Oriente et qui habite La Paz depuis quelque temps, où il possède un magasin.

Selon les statistiques officielles de l’Observatoire de la sécurité routière, jusqu’en octobre 2020, 1,3% des décès dus à des accidents de la circulation en Colombie correspondent à des mineurs, ce qui s’est traduit par un total de 162 décès dus aux accidents de la route dans l’année.

Voir plus:

Vidéo: la mère d’une fille disparue appelle à la solidarité pour la retrouver

Le gouvernement présente un nouveau concept contre l’avortement

Le bureau du procureur général de la nation annonce les lignes directrices pour garantir la protection des droits des mineurs