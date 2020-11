J Balvin accepte le prix du meilleur album de musique urbaine pour “Colores” aux 21e Latin Grammy Awards, diffusé le jeudi 19 novembre 2020 à l’American Airlines Arena de Miami. (Photo AP / Marta Lavandier)

Un an après que Rosalía soit entrée dans l’histoire en tant que première femme soliste en 13 ans à remporter la plus haute distinction aux Latin Grammy Awards, l’auteure-compositrice-interprète mexicaine Natalia Lafourcade a suivi ses traces et a triomphé au gala 2020.

Lafourcade a remporté le prix de l’album de l’année – une catégorie dominée par les hommes – jeudi soir pour “Un canto por México, Vol. 1”. Au total, il a reçu trois prix, à égalité avec Carlos Vives et Rosalía, remportant également la meilleure chanson alternative pour «En cantos», avec iLe; et la meilleure chanson mexicaine régionale pour “Ma religion”.

Mais il n’était pas présent – ni en personne ni à distance – pour les recevoir.

DOSSIER – Sur cette photo d’archive du 27 mars 2019, le chanteur portoricain Pedro Capó se produit lors d’un concert au Lunario de l’Auditorium national de Mexico. Capó est l’un des artistes qui participera à la cérémonie Latin Grammy le 19 novembre 2020. (AP Photo / Berenice Bautista, dossier)

Residente, l’artiste le plus récompensé de l’histoire du Latin Grammy, a ajouté à sa liste deux autres prix dont la chanson de l’année pour son émouvant «René», ainsi que la meilleure chanson rap / hip hop pour «Before the world ends. ».

En acceptant le prix de la chanson de l’année de Los Angeles, Residente a noté que “l’art n’a pas été fait pour faire l’histoire ou établir des records”.

«Ce ne sont pas les Jeux olympiques. Les chiffres, les followers sur Instagram, les vues sur YouTube, ils ne définissent pas non plus l’art. L’art pour moi est fait pour que nous soyons le reflet de tout ce qui nous affecte, il est fait pour nous faire sentir libres et dire ce que nous ressentons sans peur, même si cela nous coûte la vie », a-t-il déclaré. “En tant qu’artistes, nous devons nous sentir mal à l’aise pour nous forcer au quotidien à innover et à être créatif … J’ai fait cette chanson sans craindre d’être vulnérable devant vous.”

Après avoir remporté le prix en 2019 pour “Ma personne préférée” avec Camila Cabello, Alejandro Sanz a de nouveau remporté le Latin Grammy pour l’enregistrement de l’année pour “Contigo”, de l’album “Tributo a Sabina”. Ni si jeune ni si vieux », un hommage à Joaquín Sabina. La star espagnole n’était pas non plus présente pour recevoir son prix.

L’honneur convoité du meilleur nouvel artiste est allé à Mike Bahía, l’interprète de musique tropicale et urbaine émergente dont les succès incluent “Count on me”, “Stop” avec Danny Ocean et “Esta noche” avec Greeicy, qui est son partenaire sentimental.

«Je dois remercier la musique d’avoir atteint mes oreilles un jour à l’école et d’être tombée amoureuse et d’en devenir définitivement folle», a déclaré Bahía avant de remercier Greeicy, «une femme qui est venue changer ma façon de voir la vie et mon durée de vie”.

Carlos Vives a remporté le prix du meilleur album contemporain / fusion tropicale pour «Cumbiana», meilleure chanson tropicale pour «Canción para Rubén», avec Rubén Blades; et meilleur vidéoclip en version longue pour son documentaire “The Lost World of Cumbiana”.

Rosalía a remporté deux prix avec Ozuna pour son succès «Yo x ti, tu x mi», pour la meilleure fusion / interprétation urbaine et la meilleure chanson urbaine, ainsi que pour la meilleure version courte vidéo de «TKN» avec Travis Scott.

J Balvin, qui était le meilleur nominé de la soirée avec 13 mentions dans huit catégories, a remporté un seul prix du meilleur album de musique urbaine pour «Colores», qu’il a dédié à sa Colombie natale et aux pays actuellement touchés par l’ouragan Eta.

«Le monde a besoin de couleurs en ce moment», a-t-il déclaré en acceptant le prix.

Bad Bunny, qui l’a suivi avec neuf mentions, a obtenu la meilleure performance reggaeton pour «Yo perreo sola».

Les deux artistes se sont produits lors de la cérémonie, qui a été diffusée en direct sur Univision depuis l’AmericanAirlines Arena de Miami sans public ni tapis rouge en raison des restrictions dues à la pandémie de coronavirus. Le gala a combiné des performances live avec d’autres préenregistrées de différentes villes du monde.

Balvin a interprété “Rojo” sous une sculpture géante de deux mains jointes en prière tandis que des images de l’actualité étaient vues sur un écran en arrière-plan. L’artiste était tout de blanc vêtu et, au milieu de la chanson, un cœur d’encre apparut dans sa poitrine, ruisselant comme du sang.

Bunny a chanté depuis San Juan “Bichiyal” et “Si je vois ta mère”, cette dernière sur une scène colorée accompagnée de musiciens plus âgés.

Parmi les autres lauréats, Fito Páez a remporté deux prix: meilleur album et chanson pop / rock pour «La conquête de l’espace» et «La chanson des bêtes», respectivement. Ricky Martin a reçu le Latin Grammy du meilleur album vocal pop pour son EP “Pausa”. Et Camilo, lors de ses débuts aux Grammy Awards latins avec six nominations, a remporté la meilleure chanson pop pour «Tutu», avec Pedro Capó.

«Comme c’est fort, Dieu me reconnaît en public parce que je le cherche en privé et en secret», a déclaré le jeune chanteur colombien, qui a remercié ses parents et sa sœur pour leur soutien, ainsi que sa femme Evaluna Montaner et ses beaux-parents.

Chiquis a remporté le prix du meilleur album de musique de groupe pour “Playlist”. Elle était la seule femme nominée dans la catégorie et elle l’a reçu à distance excitée.

«C’est pour vous, pour les gens», dit-elle en essayant de retenir ses larmes. «Si on vous a déjà dit que vous ne pouvez pas, que vous ne devriez pas, que vous ne réussirez jamais, je suis ici pour vous dire que vous pouvez, avec dévouement, discipline, foi. Avec Dieu tout, sans lui rien ».

La cérémonie des Latin Grammy, dans sa 21e édition, avait pour thème «La musique nous humanise». Yalitza Aparicio, Ana Brenda Contreras et Víctor Manuelle étaient les hôtes.

Les journalistes de l’AP Berenice Bautista à Mexico et Mesfin Fekadu à New York ont ​​contribué à ce rapport.

Sigal Ratner-Arias est sur Twitter à l’adresse https://twitter.com/sigalratner.

