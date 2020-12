Tiré de Pxhere

Dans un acte d’intolérance qui a encore sous le choc les autorités et les habitants du secteur, Deux adolescents âgés de 14 et 15 ans ont perdu la vie. Selon la police, un individu avait assassiné les deux jeunes hommes et blessé un autre adolescent de 13 ans lorsqu’ils sont arrivés dans une ferme pour rendre visite à un autre adolescent qui s’y trouvait.

L’incident s’est produit dans le village de Trujillo, dans le district d’El Rodeo, dans le département de la Valle del Cauca. Selon le maire de la ville, Jorge Alberto Macías, qui a parlé avec la station La W, les adolescents voulaient rendre visite à la jeune femme, qui vivait à la ferme, quand un homme leur a tiré dessus, prenant la vie de deux d’entre eux, tandis qu’un autre de moins de 13 ans est en grave santé dans un centre de santé de Popayán.

Selon les autorités, la personne responsable des événements serait un homme de 20 ans, connu sous le nom d’El Mono, qui, en constatant la présence de mineurs Il s’est jeté sur eux et leur a tiré dessus à plusieurs reprises. Selon le maire Macías, le mineur survivant de moins de 13 ans a une grave blessure à la poitrine.

Le président local a exclu que les événements étaient liés à des groupes armés illégaux et a classé l’événement comme un “Fait d’intolérance.”

À ce moment-là, la police a déployé une opération pour retrouver le lieu du meurtrier présumé qui, selon l’un des témoins, “il était bouleversé par la présence des enfants qui cherchaient une fille qui aurait une relation avec lui».

À ce moment-là, l’armée nationale et les habitants du quartier ont fermé les routes qui mènent à Almaguer et Guachicono pour capturer l’individu qui, selon les officiers en uniforme, lorsqu’il a tiré sur une moto, a commencé à fuir.

Après les événements, la défense civile s’est rendue sur les lieux et a procédé à l’enlèvement respectif des corps.

Violence dans l’appartement

Les autorités et les civils de Cali sont alarmés car ces dernières semaines Deux autres meurtres ont été enregistrés et les victimes se sont présentées dans des conditions qui ne sont toujours pas claires. Le premier événement s’est produit le lundi 14 décembre sur la rivière Cali, dans la Calle 34, près du parc traditionnel Chontaduro. Dans cette zone, le corps de Luis Alberto Campo Peña est apparu flottant, connu sous le pseudonyme de «l’Indien», qui deux mois plus tôt avait été libéré de prison. L’homme de 24 ans Il avait des coups de couteau au dos et à la poitrine, selon l’avis de la médecine légale.

La police de Cali assure qu’elle enquête sur tous les faits, mais des experts en sécurité ont déclaré sur les réseaux sociaux que Plus d’informations doivent être fournies et des mesures sont prises pour prévenir la violence dans la ville.

Le chercheur en sécurité citoyenne et crime organisé, Alberto Sánchez, dans une interview à BLU Radio, assure que les signes de violence dans les corps retrouvés dans la rivière indiquent qu’il y a eu des conflits non structurésCependant, ceux-ci laissent déjà deux homicides.

Les Caleños sont choqués par les nouvelles violentes récentes, bien que, selon les rapports du district, les chiffres des homicides au cours du mois dernier aient une tendance à la baisse.