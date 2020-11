01/01/1970 Le Président du Paraguay, Mario Abdo Ben tez AMÉRIQUE DU SUD POLITIQUE INTERNATIONALE PARAGUAY PRÉSIDENCE DU PARAGUAY

Le gouvernement du président paraguayen, Mario Abdo Benítez, a mis ce vendredi en suspens l’inclusion dans les budgets généraux des dépenses liées aux barrages d’Itaipú et de Yacyretá, que le Paraguay partage respectivement avec le Brésil et l’Argentine.

Ainsi, l’exécutif a opposé son veto au projet de loi qui autorisait l’incorporation de ces dépenses socio-environnementales et permettait une plus grande transparence sur la gestion des ressources destinées aux barrages, à caractère «binational».

Selon les informations du journal «ABC Color», cela implique que les fonds millionnaires alloués à ces projets continueront à être gérés sans contrôle du gouvernement central. Pour tenter de défendre cette décision, le Ministre de l’intérieur, Juan Ernesto Villamayor, a allégué que le Gouvernement ne cherchait pas à entraver le processus d’accès des citoyens à l’information.

“Cela n’implique pas de ne pas reconnaître que la société est très préoccupée par la discrétion et la transparence”, a-t-il déclaré.

De son côté, le ministre des Finances, Óscar Llamosas, a insisté sur le fait que dans le cadre de “l’avancement de la transparence et du contrôle des dépenses socio-environnementales, le gouvernement travaille sur une disposition légale garantissant transparence et contrôle”.

De même, il a indiqué qu’il cherchait «à ne pas aller à l’encontre du traité et à maintenir l’institutionnalité». << Cette disposition permettra à la fois aux investissements et aux dépenses effectués par des entités binationales de soutenir financièrement l'exécution de projets ou l'achat de biens et de services (...) à être incorporés et exécutés par l'intermédiaire du parquet et sont régis par le les dispositions légales s'y appliquent », a-t-il déclaré.

Cette disposition, a-t-il dit, “autorise les agences et entités étatiques à signer des accords de coopération avec des entités binationales”.

Cependant, le veto de cette loi soulève davantage de doutes sur la capacité du président à renégocier le traité d’Itaipu avec le Brésil en 2021.

Le Paraguay et le Brésil sont partenaires d’Itaipu, la plus grande centrale électrique du monde, et se préparent à revoir l’avenir de l’entité en vue de l’expiration d’une annexe clé à son traité fondateur en 2023.

Le problème derrière le différend réside dans la manière de contracter l’énergie. Le Paraguay déclarait à Itaipu des niveaux inférieurs à sa consommation réelle, ce qui réduisait ses coûts. Dans la pratique, cette manœuvre a également permis aux Paraguayens de répondre à leur demande avec des excédents de production moins chers.