MADRID, 6 sept. (EUROPA PRESS) –

Les deux tués la semaine dernière lors d’une opération militaire contre la guérilla de l’Armée populaire paraguayenne (PPE) étaient deux filles argentines de onze ans qui avaient traversé la frontière pour rendre visite à leur père pour son anniversaire.

L’Association argentine des avocats et des avocats a signalé à l’État paraguayen ces deux décès survenus à Yby Yaú, dans le nord du pays, lors d’une attaque contre un camp important du groupe insurgé.

Le colonel paraguayen Héctor Grau avait précédemment confirmé que les deux défunts avaient la nationalité argentine et dénoncé que ce pays sert de « nurserie » aux guérilleros, qui recrutent des mineurs. Grau a souligné que les défunts étaient des parents des frères Liliana et Osvaldo Villalba, dirigeants du PPE.

« Les seules chutes ont été deux filles argentines, toutes deux âgées de 11 ans. Ce sont les nièces de Carmen Villalba, prisonnière politique du PPE, qui a également été assassinée il y a plus de dix ans par le gouvernement paraguayen, sur le territoire argentin, son fils de 13 ans » , a souligné l’Association des avocats et avocats d’Argentine dans une déclaration.

Genoveva Oviedo, sœur d’un dirigeant du PPE et tante politique des mineurs, a confirmé au journal «El Territorio» que les filles vivaient dans la province de Misiones. Ils étaient Aurora, 11 ans, fille de Magna Meza; et Liliana, 12 ans, fille de Liliana Villalba, deux chefs de la guérilla.

«Elles ont grandi en tant que sœurs. Ce sont des filles bien éduquées, de bonnes étudiantes. Elles n’ont jamais rien eu à voir avec les guérilleros, elles ne savent pas marcher dans les montagnes. Nous, toute la famille, les avons élevées avec beaucoup d’amour étant donné la situation de leurs parents. ils vivaient en Argentine avec leur grand-mère », a expliqué Oviedo.

L’association des avocats a expliqué que les filles étaient allées rendre visite à des proches. « Leurs parents sont membres du PPE. Qu’ils aient ou non des parents de paysans paraguayens et de membres du PPE, les filles étaient des civiles et elles étaient aussi argentines et ne faisaient pas partie de la lutte de classe féroce qui se déroule au Paraguay », a-t-il souligné.

Selon cette association, les victimes sont allées rendre visite à leur père car c’était son anniversaire et elles ont rapporté que tous les coups de feu venaient de derrière.