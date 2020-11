Des restes de végétation de troncs accumulés ont été trouvés (Crédit: MADES)

Face aux cas naissants de défrichement et de déforestation Le Paraguay a commencé à contrôler strictement les propriétaires fonciers et les producteurs agricoles qui ne respectent pas les protocoles environnementaux. Les contrevenants peuvent être poursuivis pénalement et recevoir des sanctions sévères telles que la privation de liberté, en plus d’amendes financières pour réparer les dommages causés.

Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MADES), dirigé par César Ariel Oviedo Verdún, traite des problèmes environnementaux «dans le but de préserver, conserver et reconstruire les ressources naturelles du pays».

Mais surtout, Le portefeuille qu’il dirige est dédié au contrôle du défrichement illégal, au soin des espèces indigènes et à l’utilisation sans discernement des terres, en raison de l’existence de différents cas de violation des réglementations environnementales.

Selon des sources consultées par InfobaeIl y a plusieurs infractions commises par les propriétaires fonciers, comme ne pas déclarer le changement d’utilisation des terres (passer d’une culture à une autre).

Début octobre, les inspecteurs du ministère sont intervenus pour un séjour à Corpus Christi, au Paraguay, en raison du défrichage et du changement d’affectation des terres (Crédit: MADES)

«Cette action produit des dommages presque irréparables, peut-être aussi importants que ceux causés par la déforestation. S’il y a violation environnementale, nous recourrons à tous les moyens nécessaires, même si la tâche est ardue, pour lutter contre les propriétaires, qui, en atteignant une plus grande rentabilité, compromettent l’avenir », ont expliqué des sources du ministère paraguayen.

Législation environnementale

Depuis 2004, le Paraguay a une loi qui interdit les changements dans l’utilisation des terres dans la région orientale du pays: de la forêt aux activités agricoles, industrielles ou des établissements humains.

En outre, sur tout le territoire paraguayen, les établissements agricoles sont tenus, conformément à la loi forestière n ° 422/73, de maintenir 25% de la superficie du bien avec des forêts naturelles. En cas de non-respect de la législation, des sanctions administratives et pénales sont prévues, les contrevenants étant contraints de réparer les dommages. Sinon, ils peuvent aller en prison avec des peines allant de 3 à 8 ans de prison.

En dialogue avec Infobae, un producteur agricole paraguayen a expliqué: «La déforestation et le non-respect des règles ont de graves conséquences: le fait qu’un hectare soit défriché en Argentine ou au Paraguay nous concerne tous, car nous sommes citoyens du monde. Le travail de MADES et le soutien de toutes les organisations est fondamental pour créer une force qui multiplie le soin de l’environnement ».

Actions concrètes

A titre d’exemple, début octobre, dans la ville de Corpus Christi, dans le département de Canindeyú de la République paraguayenne, à quelque 300 kilomètres de Formose, des inspecteurs de MADES sont intervenus dans un ranch de production agricole pour le défrichage d’une zone indigène.

Le tweet du Ministère de l’environnement et du développement durable du Paraguay

Les irrégularités constatées sur la propriété n’étaient pas seulement la déforestation et le changement d’utilisation des terres, mais aussi des altérations dans une zone de la bande de protection des canaux d’eau.

Il convient de rappeler que la loi n ° 3239 sur les ressources en eau du Paraguay et n ° 4241/2010 établissent que “la largeur minimale de forêt de protection qui doit être maintenue dans chaque marge en fonction de la largeur du chenal”.

Dans le ranch situé dans le département de Canindeyú, des altérations dans un canal d’eau ont été détectées (Crédit: MADES)

Les responsables de MADES ont expliqué qu’en outre, des restes de végétation de dénudage accumulée ont été observés dans une zone de l’établissement. “Il ne fait aucun doute que les activités menées dans ce ranch ont modifié les conditions naturelles du lieu, ainsi que l’habitat de la faune”, ont-ils déclaré à partir du portefeuille national.

Les responsables ont rédigé l’acte correspondant qui a été transmis à la direction du conseil juridique de l’entité environnementale, avec l’intervention du parquet spécialisé en délits environnementaux, en charge du procureur Victor Adolfo Santander. Comme ces médias l’ont appris, ladite propriété appartiendrait à la société Ganadera y Agrícola Palmeira SA, détenue par Martha et José Luis Manzoni.

Entre-temps, la Chambre des députés a été émise à cet égard, demandant une demande de rapport du ministère pour surveiller l’impact causé à l’environnement.

La demande de la Chambre des députés du Paraguay

La revendication d’une star hollywoodienne

Pendant ce temps, l’acteur, producteur et activiste environnemental, Leonardo DiCaprio, dans un post sur son réseau social Instagram (où il compte près de 49 millions d’abonnés) a publié une photo aérienne de la lagune du Cerro, située dans la ville de Limpio, dans la Gran Asunción.

DiCaprio a expliqué ce qui se passe dans la région. L’image montre la lagune divisée en deux: une partie sans contamination et l’autre avec une couleur violet-rougeâtre, ce qui a conduit à l’intervention des institutions gouvernementales paraguayennes.

Post Instagram de Leonardo DiCaprio sur la pollution dans la lagune du Cerro au Paraguay

Les autorités MADES sont intervenues et ont prélevé des prélèvements dans le lagon: les eaux ont été polluées car les faibles niveaux d’oxygène dissous ont montré un “impact significatif sur l’écosystème du lieu”, comme ils l’ont noté.

Le Sénat du Paraguay a confirmé que le ministère public et MADES intimidaient les responsables de la contamination de la lagune du Cerro, et après avoir confirmé les dommages environnementaux, le parquet a fait une descente dans une tannerie située dans la région.

