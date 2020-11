C’était le 2 décembre 2018, il lui a jeté de l’acide au visage, ceci, parce qu’elle a mis fin à la relation il y a quelques jours en raison des mauvais traitements constants qu’elle lui a infligés Photo: Frente Feminista Radical Puebla Facebook

Esmeralda, 26 ans, vit à Puebla et cette semaine, elle a demandé justice car après avoir assisté à l’audience au cours de laquelle le procès contre son ancien partenaire romantique, Fidel «N» continue, qui a pulvérisé de l’acide sur son visage, son audition a été reportée pour la quatrième fois et trois de ses complices restent libres, a-t-il accusé.

C’était le 2 décembre 2018, il a jeté de l’acide dans son visage, ceci, parce que elle a mis fin à la relation il y a quelques jours en raison des mauvais traitements constants qu’elle lui a infligés.

À la suite de l’agression, Esmeralda a perdu un œil et a subi des lésions cutanées autour du visage, du cou et de la poitrine.

La jeune femme est mère de deux enfants et a assuré aux médias qu’elle vit dans la peur, alors qu’elle accusait le bureau du procureur général de l’État (FGE) de n’avoir guère ou pas progressé dans son affaire pour arrêter les trois complices. qui a aidé son ex-partenaire à l’attaquer.

Photo: Bureau du procureur de Puebla

Esmeralda s’est séparée de Fidel “N” après avoir subi divers épisodes de violence que ses enfants ont vus. Parmi ses déclarations, il a souligné que le sujet Il l’a menacée que si «ce n’était pas à lui, ce n’était à personne».

Par crainte de nouvelles attaques, la femme s’est rendue chez sa mère à Misiones de San Francisco, dans la municipalité de Coronango.

Dans l’après-midi du 2 décembre 2018, alors qu’ils quittaient tous les deux la maison, elle et sa mère ont été aspergées d’acide par Fidel. et trois sujets encore libres à ce jour.

Accompagné de représentants d’organisations féministes, la jeune femme a déclaré que malgré la peur dans laquelle elle vit, elle ne fera pas taire son cas et a exhorté toutes les femmes victimes de violence à s’exprimer et à dénoncer pour éviter de nouvelles attaques à l’acide.

Après avoir été attaqué, Esmeralda a été admise à l’hôpital de traumatologie et d’orthopédie Rafael Moreno Valle, où elle a tardé à être soignée car le personnel ne savait pas comment réagir à une attaque à l’acide.

Les féministes et les citoyens en général manifestent dans le port mexicain d’Acapulco, dans l’état de Guerrero (Mexique). . / David Guzmán / Archives

La victime a accusé de n’avoir reçu aucun soutien de la part des autorités de l’État; au contraire, il a été soutenu par un dermatologue, des collectifs et des organisations de Mexico. Elle a même dû se rendre quatre fois dans la capitale du pays pour subir des chirurgies.

«Il me reste cinq ou six (chirurgies) à faire, le processus a été vraiment très long, lent et très douloureux. Petit à petit, je me suis amélioré et je continue de me battre jour après jour, a-t-il déclaré aux médias locaux tels que Central.

Esmeralda a déclaré que se rendre à l’audience représentait beaucoup de peur pour elle. Premièrement, parce qu’il doit voir son agresseur et, deuxièmement, parce qu’il sait que ses trois complices sont toujours en fuite.

“Je continue de craindre qu’ils ne me fassent autre chose, mais ce n’est pas pour ça que je vais me taire et je vais être enfermé dans ma maison, en attendant que justice soit faite.”

La carte des fémicides que la militante María Salguero recueille Forum: Google

Les fémicides à Puebla ont augmenté, passant à plus de 80 jusqu’à présent cette année. Susana, 33 ans et mère de trois filles, a disparu le 7 novembre Des proches ont accusé son ancien partenaire Efrén Hernández, membre actif de la police d’État, de l’avoir emmenée de force. Hier après-midi malheureusement Il a été retrouvé mort, il est en fuite.

Claudia avait 29 ans et revenait du travail lorsqu’elle a été assassinée. Le mercredi 18 novembre, elle a été retrouvée à moitié nue et avec des signes de violence, dans la zone du Panthéon de La Resurrección.

Une quinzaine de femmes sont victimes d’attaques à l’acide par an dans le pays et que 80% des auteurs sont leurs partenaires amoureux. Seuls 64% des dossiers restent ouverts, car les agresseurs sont soit libres, soit fuient avant qu’ils ne soient jugés, car le Code pénal n’envisage pas la détention préventive dans ces cas.

85% des victimes d’attaques à l’acide sont des femmes et 79% des agresseurs sont des hommes. Les organisations de défense des droits de l’homme cherchent à ce que les attaques de cette nature soient classées comme des crimes graves et passibles de peines allant de 9 à 12 ans.

