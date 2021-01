C’est ainsi qu’ils ont arrêté le groupe des «scruchantes» à Pinamar

Trois jeunes, de 18, 19 et 25 ans, ont été arrêtés cette semaine dans la ville de Buenos Aires de Pinamar par l’équipe DDI de Dolores accusé d’intégrer un groupe dédié au “scruche”, une modalité criminelle qui consiste en agresser une maison en l’absence de ses habitants, après avoir forcé la porte du lieu. Ses victimes, selon des sources policières InfobaeIls étaient à la fois voisins et touristes qui traversaient les villes de la côte atlantique au milieu de l’été.

Les hits du groupe ont eu lieu à Valeria del Mar et à Pinamar et il y avait cinq plaignants: deux ont leur siège social dans la ville de Buenos Aires et un autre à Rosario. Les victimes ont perdu une quantité importante d’objets de valeur et d’espèces.

Un des détenus

Pour trouver les criminels, ils étaient d’une grande importance les témoignages obtenus des victimes, l’analyse des enregistrements de films et autres éléments qu’ils ont pu recueillir au cours de l’enquête commandé par le chef de l’UFI décentralisé 4 de Pinamar, Juan Pablo Calderón, avec la Délégation Départementale d’Enquêtes (DDI) de Dolores et la Sous-Délégation Départementale d’Enquêtes de Pinamar. Tous les suspects vivent dans la région. Deux sont domiciliés dans la station balnéaire d’Ostende et l’autre – le 25 ans – est originaire de Pinamar. Les trois doivent maintenant faire face à une accusation pour le crime de vols répétés.

Dans l’un des épisodes, une voisine de Pinamar a rapporté qu’après que la porte de sa maison lui ait été forcée, les criminels ont pris un cahier, un haut-parleur, des montres, un vélo et d’autres effets personnels. Un homme, après avoir appris les arrestations, a comparu devant la police et a vu qu’un des suspects arrêté Il portait son sac à dos, avec divers objets qui étaient également sa propriété.

Une partie des objets saisis

De son côté, une troisième victime avait signalé avoir été volé de la maison où il résidait à Valeria del Mar la somme de 25 000 $ et un haut-parleur portable. Un touriste qui faisait escale à Pinamar a, quant à lui, déclaré à la police que 10 000 pesos lui avaient été volés. De la cinquième victime, un jeune homme de 23 ans, les détails de ce qui lui a été volé sont encore inconnus.

Avec toutes ces informations, Le procureur a aussitôt demandé une perquisition dans les maisons des trois criminels, le juge des garanties intervenu l’a autorisé et c’est ainsi qu’ils trouvèrent un butin important qui ferait supposer que les coups étaient multiples. Dans l’une des maisons, les troupes de Bonaerense ont trouvé un parfum de marque Paco Rabanne. Dans une autre des maisons, située dans un immeuble à Pinamar, ils ont kidnappé un vélo de marque Zenith et des ordinateurs portables de marque Asus, Lenovo et Apple.

