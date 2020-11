Paris (France) . / EPA / IAN LANGSDON

Paris, 5 nov . .- La maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé ce jeudi que davantage de restrictions seront imposées dans la lutte contre le coronavirus avec la fermeture de certains bars, restaurants et autres commerces à partir de 22h00. ayant constaté que des concentrations de personnes se sont formées.

“Dans un certain nombre de cas, des restaurants pleins ont été détectés où de l’alcool était même servi”, a expliqué Hidalgo dans une interview accordée à la chaîne BFMTV.

Les bars, restaurants et autres magasins de produits jugés non essentiels sont fermés en France avec les règles du nouveau confinement à domicile en vigueur depuis vendredi dernier, mais ils sont autorisés à opérer dans les services de collecte de produits à emporter.

La maire a expliqué qu’elle avait donné le feu vert pour que la fermeture soit décrétée «dans certains endroits où il y avait des concentrations dans les ventes à emporter».

Il a insisté sur la nécessité de préserver la capacité des hôpitaux à recevoir des patients, sachant que ceux de la région parisienne ont déjà atteint le seuil des 1 000 personnes en USI. Un chiffre – a-t-il rappelé – qui est encore loin du pic de la pandémie au printemps, alors que 4000 lits étaient occupés par des patients covid.

Hidalgo a confirmé que les marchés en plein air continueront d’être ouverts et que les ventes à la commande dans les librairies se feront sentir.

La première maire, qui a défendu le service offert par les librairies pour assurer “la transmission des savoirs”, précise qu’elle ne demande pas son ouverture immédiate, mais que la question peut être évaluée, “si la situation le permet”, le 12 Novembre, date à laquelle le gouvernement a annoncé qu’il réviserait les mesures de restriction pour les entreprises.

La fermeture de restaurants et autres commerces de nuit intervient après la polémique suscitée mardi dernier par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui a annoncé un nouveau couvre-feu le matin à partir de 21h00, et qui peu après a été corrigé par le cabinet du premier ministre, Jean Castex.

Ce jeudi à 18 heures, le ministre de la Santé, Olivier Véran, apparaît lors d’une conférence de presse dans laquelle un resserrement de certains dispositifs de confinement est attendu. Les chiffres de l’épidémie en France restent très élevés, avec environ 400 décès par jour et une augmentation des hospitalisations.