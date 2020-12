Gouvernorat de Tolima

L’un des plats les plus appréciés du centre du pays est le cochon de lait Tolima, un repas traditionnel typique préparé à El Espinal et dans plusieurs municipalités de Tolima grande. Ses principaux ingrédients comprennent les pois jaunes, le porc et le fade, une sorte de pâte ou de crème à base de maïs et de panela. Sa préparation présente plusieurs caractéristiques ou étapes qui doivent être suivies à la lettre.

Recette pour cochon de lait maison

Dans le portail mycolombianrecipes.com vous trouverez la recette d’un cochon de lait maison.

Ingrédients (6 portions):

– 2 livres de peaux de porc

Remplissage

– 1/4 tasse de saindoux

– 4 oignons longs hachés

– 4 gousses d’ail hachées finement

– 1 cuillère à café de cumin moulu

– 1 cuillère à café d’assaisonnement ou de colorant safran

– 3/4 tasse de pois jaunes ou verts

– 1 1/4 tasse de riz cuit

– Sel et poivre

– 2 livres de porc, coupé en petits morceaux

préparation

1. Dans une casserole moyenne, faites fondre le saindoux. Ajouter l’oignon long et l’ail. Cuire environ 3 minutes.

2. Dans un grand bol, mélanger le porc, le riz cuit, le cumin moulu, l’assaisonnement, les pois, le sel et le poivre.

3. Ajouter le mélange de saindoux et d’oignon à la viande. Couvrir et placer au réfrigérateur pendant 1 heure.

Quatre. Pour assembler: Lavez la peau de porc à l’eau froide et séchez-la. Déposer la peau de porc sur une plaque à pâtisserie tapissée de papier d’aluminium ou une plaque à pâtisserie, recouvrir du mélange de riz et de viande. Incorporer la peau de porc pour recouvrir complètement le mélange. Attachez-le avec de la ficelle de cuisine pour le maintenir ensemble.

5. Préchauffer le four à 475 F. Cuire au four environ 40 minutes à découvert pour permettre à la peau de brunir. Couvrir de papier d’aluminium et cuire encore 45 minutes environ.

6. Retirer du four et transférer sur une planche à découper. Coupez le cochon de lait après l’avoir laissé reposer pendant au moins 15 minutes. Servir avec de l’arepa, des pommes de terre salées et des quartiers de citron.

C’est ainsi que se prépare le cochon de lait de 100 à 115 livres

La première étape est de très bien nettoyer l’animal, puis d’extraire soigneusement la viande, la peau du porc doit rester intacte ainsi que sa tête, après cela, la viande passe par un processus de marinade avec différents ingrédients tels que l’oignon long, l’ail, le sel, le cumin, entre autres condiments.

Lorsque cette étape est terminée, le porc continue à être farci et là la viande est intégrée avec le pois, le beurre et l’oignon haché, ces ingrédients sont déjà cuits avant le remplissage.

Le processus de farce du porc est effectué par des experts qui ont déjà l’habitude depuis des années d’inclure les ingrédients susmentionnés avec les couches ou la quantité indiquées et à leur tour, ils sont également chargés de coudre l’animal aux points exacts, pour le transférer plus tard à son Cuisson dans un four en argile où il durera environ 12 heures à feu doux, de sorte qu’il acquiert une texture croquante à l’extérieur et à l’intérieur sa garniture obtient une texture douce et agréable au palais du convive.

Le cochon de lait doit peser de 100 à 115 livres, selon la taille du porc et peut atteindre un nombre de 800 à 900 assiettes.

Histoire du cochon de lait

L’histoire remonte au fait que le cochon de lait Tolima vient d’Espagne, car le porc est un plat traditionnel ibérique, appelé rôti castillan, qu’ils préparent avec un autre type de préparation. Mais les indigènes espagnols, ceux qui l’ont importé au moment de la conquête, l’ont cuisiné pour des gens de rang supérieur ou de meilleure position économique ou religieuse, Mais au fil des années, dans ces terres de Tolima, il s’est adapté à ce qu’il est aujourd’hui, lui donnant sa touche authentique et traditionnelle comme on l’appelle jusqu’à présent.

Comme mentionné, le cochon de lait a atteint les terres américaines par les Espagnols au 16ème siècle, mais on sait que ses véritables origines sont du Moyen-Orient, grâce au fait que la péninsule ibérique a été envahie pendant environ 800 ans par les Arabes et les variétés de porc ou du porc répandu dans toute la Méditerranée et dans toute l’Europe. Cependant, au fil des années, dans la région de Tolima Grande, le plat s’est déjà consolidé avec sa recette originale et est synonyme d’identité de musique, de folklore, de danse, de festivités et de fêtes.

Afin de donner une identité au plat typique, L’Assemblée du département, par l’ordonnance 020 de 2003, la Journée du porcelet Tolimense a été institutionnalisée le 29 juin de chaque année et à El Espinal, l’épicentre du porc dans le pays, la Journée nationale de le cochon de lait.

